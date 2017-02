Nincs csapata az U20-as vb magyar gólkirályának

Mervó Bence múlt szerdán visszatért a Sionhoz a lengyel Slask Wroclawtól, most pedig úgy döntött, hogy távozik a svájciaktól, így szabadon igazolható lett. Egykori csapattársa, Vanczák Vilmos szerint jó döntést hozott a 21 éves focista.

Mervó Bence a Győrben kezdte karrierét, ahol hat mérkőzésen szerepelt a felnőtt csapatban, majd a két évvel ezelőtti U20-as világbajnokságon öt góllal megszerzett társgólkirályi címe után az MTK szerződtette. A kék-fehéreknél nem sokáig maradt, rögtön leigazolta ugyanis a svájci Sion.

Tavasszal már a lengyel Slask Wroclawban szerepelt kölcsönben, és a lengyel bajnokságban 10 bajnokin négy gólig jutott, így meghosszabbították a szerződését. Idén 12 meccsen egyszer volt eredményes, amikor visszahívta a Sion.

Az új-zélandi U20-as vb-n társgólkirály és ezüstcipős lett Forrás: Facebook / Mervó Bence

"Visszahívott az FC Sion Svájcba, azaz egy év után itt hagyom Lengyelországot; nagyon sok szép emlékkel, és azzal a tudattal, hogy ez is egy fontos állomása volt játékos-pályafutásomnak" - írta a közösségi oldalán, múlt szerdán Mervó.

Most azonban mégis csapatot keres a 21 éves támadó. "Szabadon igazolható vagyok, mely döntés közös megállapodással született meg az FC Sion és közöttem. Tettem ezt új menedzsereim javaslatára annak érdekében, hogy játékoskarrierem úgy fejlődhessen, ahogy azt én szeretném. Azzal biztosan nem árulok el üzleti titkot, hogy a Sion jól járt velem, ahogy eddigi sportpályafutásommal kapcsolatban ez minden korábbi klubra is elmondható. Célom, hogy én is jól járjak a jövőbeli klubokkal, azért született meg a döntés a szerződés felbontásáról. Köszönök mindent Svájcnak, megyek tovább az utamon" - fogalmazott hétfői közleményében Mervó.

Mervó és Vanczák Sion-mezben Forrás: Sion

A fiatal játékos Vanczák Vilmossal egy időben volt a Sion keretének a tagja (Mervó hat hónapig nem játszhatott adminisztratív okok miatt). Az egykori válogatott védőt arról kérdeztük, szerinte jó döntést hozott-e Mervó. "Rosszul indult a svájci karriere, mert fél évig nem tudott játszani. Az edző másokat favorizált, ezért elment Lengyelországba. Hogy most mi történt, annak nem tudok semmit a hátteréről, de szerintem jól döntött, amikor felbontotta a szerződését, hiszen nem nagyon számítottak rá" - mondta az Origónak a Puskás Akadémia játékosa.

"Neki ezt a döntést most kellett meghoznia, mert elég sok pénzt kértek volna érte egy újabb kölcsönszerződésben, és ezt lehet, a klubok nem nagyon fizették volna ki érte" - tette hozzá Vanczák.

Idén februárban a Haladás edzője, Mészöly Géza beszélt arról, hogy szeretnék Mervót leigazolni, aki viszont egy hónapja a Rangadónak azt mondta: "Hallottam, hogy vannak érdeklődések Magyarországról, az NB I-ből, de a nyárig szerződésem van itt kint, és nem tervezem azt, hogy hazaigazolok."