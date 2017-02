Soha ennyi gyerek nem futballozott a magyar iskolákban

A 2016/17-es tanévben 1445 alapfokú oktatási intézményben 71 707 gyermek kapcsolódott be a Magyar Labdarúgó Szövetség grassroots igazgatósága által szervezett és felügyelt OTP Bank Bozsik Intézményi programba.

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője az MTI-nek kifejtette, soha ennyi gyermek nem futballozott az iskolákban szervezett keretek között. A 7-14 éves korosztály számára szervezett programban résztvevő iskolákban rendszeres, heti kétszer egyórás labdarúgó foglalkozásokon vesznek részt a diákok. Ezek elsődleges célja a játéköröm, a testmozgás biztosítása, a sport, a futball megszerettetése, a közösségi élmények erősítése. Hozzátette, kiemelt cél, hogy minél több kislány is részt vegyen ezeken a foglalkozásokon, valamint hogy a bevont gyerekek egész életükre elköteleződjenek a labdarúgás mellett.

Mindenki labdába rúghat Forrás: mlsz.hu

"A grassroots oktatási szemlélet a játékosságra és a játéktevékenységre épít, de a magasabb korosztályoknál már az eredményesség is szempont" - olvasható az MLSZ tájékoztatásában, amely kiemeli, a program szervezői utánpótlásképző egyesületekkel is együttműködnek annak érdekében, hogy a legtehetségesebb gyerekek átkerülhessenek a klubokhoz, így megnyíljon előttük a lehetőség labdarúgó-pályafutásuk kibontakoztatására.

"Tanévenként négy alkalommal körzeti rendezvényeken is focizhatnak egymással a gyerekek. A 7-10 éves korosztályban Grassroots Fesztivál keretében, míg a 11-14 éves korosztályban már a hagyományos tornarendszerben játszanak a gyerekek. Évente két központi rendezvényt szervez az MLSZ, amelyre az ország összes megyéjéből érkeznek résztvevők - mondta Sipos Jenő, aki hangsúlyozta, az óvodásokhoz hasonlóan itt is cél, hogy senki se érezze magát vesztesnek egy tornán, amelyeken ennek elősegítése érdekében nemcsak a gólkirályokat, legjobb játékosokat díjazzák, hanem a legsportszerűbbeket és a legjobb küzdőszelleműeket is.

Tájékoztatása szerint az iskolai futballban öt évvel ezelőtt az ország 675 általános iskolájából 28 503 gyerek, ebből 1935 lány látogatta a foglalkozásokat és fesztiválokat, addig jelenleg az MLSZ grassroots programjai közül a legnagyobb létszámú részegységgé vált az iskolai program: országosan 230 körzetben, 5721 csoportban 55 478 fiú és 16 229 lány focizik rendszeresen, akikkel több mint 2000 szakember foglalkozik.

Az MLSZ kiemelt figyelmet fordít a nevelők képzésére, a 2016/17-es tanévben 1141 testnevelő, 474 Grassroots C, 484 UEFA B, 48 UEFA A és 1 UEFA Pro végzettségű szakember foglalkozik a gyerekekkel. A programhoz kapcsolódó iskolák minden évben a szakmai munkát segítő kiadványokat kapnak a foglalkozások megtartásához. A csoportvezetők és a körzeti szervezők ingyenes grassroots önkéntes képzésben vehetnek részt, illetve lehetőségük van a Grassroots C edzői képesítés megszerzésére is. A programban résztvevő tanároknak, edzőknek 2016 szeptemberétől 30 órás ingyenes akkreditált pedagógus továbbképzési lehetőséget biztosít az MLSZ.