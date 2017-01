Elnököt választ a Magyar Úszószövetség - élő

Az elnök feladatai

Szabó Tünde megköszönte Gyárfás Tamás 23 éves munkáját, majd elmondta, hogy a kormány továbbra is kiemelten támogatja a sportot, így az úszást is. Szerinte az új elnöknek pozitív változásokat kell hoznia az úszás mindennapjaiba, helyes mederbe kell terelni a különböző generációk és az érdekcsoportok közötti kapcsolatokat. A sportszakállamtitkár ígéretet tett, hogy az új elnököt is mindenben segíteni fogja.