Super Bowl: Patriots-Falcons élőben

Elitvédelem segíti Bradyt

A New England szezonja nem indult szerencsésen, a végén viszont mégis a Pats lett az AFC Super Bowlt játszó csapata. Tom Brady irányító az ötödik bajnoki címéért játszhat, és a meccsen egy elitvédelem is segíti majd. Bemutatjuk a Patriotsot is: