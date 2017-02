Szakadna a Bayern, tapadna a Barca

Eseményekben gazdag lesz a szombat délutáni sportműsor: a szokásos Bundesliga-programban feltűnik a Bayern, a Leipzig és a Hertha is, a spanyol nagyok közül pedig a Barca igyekszik faragni a hátrányából. Ahogy Veszprémben is a katalánok ellen szállnak harcba Nagy Lászlóék, és a magyar foci is belép a táncba, méghozzá a Magyar Kupa újabb körével, benne egy Fradi-Honvéd rangadóval.