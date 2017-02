Bayern-hajrá, FA-csoda, stabil Real

Ennél nagyobb csoda ma már nem lesz

Tovább szárnyal az ötödosztályú Lincoln City az FA-kupában: a sorozat idei egyik csodacsapata már azzal is történelmet írt, hogy a nyolcaddöntőbe jutott, de ma rátett még egy lapáttal, most a Premier League-ben szereplő Burnley-t ejtette ki, ráadásul idegenben, Sean Raggett 89. percben szerzett találatával.

Ez a győzelem azért is különleges, mert a Burnley november óta nem kapott ki hazai pályán a PL-ben, egy hete a Chelsea-t is megállították. Ízlelgessük hát a csodát: egy ligán kívüli csapat is ott lesz az FA-kupa negyeddöntőjében.