NB I-es rangadó és Hertha-meccs

Akár a bajnoki címet is befolyásolhatja az NB I szombati rangadója, a Ferencváros-Videoton, míg a Hertha és a Leipzig hazai pályán szerepel a Bundesligában. A Fradi női kézisei is játszanak, csak ők a Bajnokok Ligájában, ahogy a Győr női csapata és a Veszprém is.