Ronaldóék már hangolnak

Épül a Ronaldo reptér

Ronaldo szülőhelyén már van egy múzeum és egy szálloda is, amely a focista nevét viseli, most pedig befejezték a repülőtér felújítását, ennek keretében kikerült a képe a repülőtér főbejárata fölé. Hamarosan a hivatalos neve is Cristiano Ronaldo Repülőtér lesz.