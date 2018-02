Megvan a második hazai arany, folytatódik az alpesi sí

A csalódott Kékesi Márton

"Most csalódott vagyok, mert ebben a számban önmagamhoz képest már jó eredményt érhettem volna el. Bevállalós menetet szerettem volna csúszni, jól is sikerült a felső rész, de rossz szöget választottam az ugratóhoz. Mindössze 10-20 centin múlt, de kockázatos lett volna bármit is csinálni a landolás után

- mondta az MTI-nek Kékesi Márton, aki szerint azért a szuperóriás-műlesiklás a legnehezebb alpesi szám, mert ebben ugyanúgy megvan a sebesség, mint lesiklásban, ugyanakkor itt nincsenek hivatalos tréningek, így nem lehet betanulni a pályát. "Azért különösen fáj a kiesés, mert ez már feküdt nekem, most éreztem magam a legjobban a pályán" - tette hozzá.