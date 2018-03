Lesz-e megint előrehozott döntő a Bajnokok Ligájában?

Pénteken déltől Nyonban sorsolják a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek párosításait. A legjobb nyolc közé három spanyol (Barcelona, Real Madrid, Sevilla), két angol (Liverpool, Manchester City), két olasz (AS Roma, Tottenham) és egy német csapat (Bayern München) jutott be. A legjobb 16 között már összejött a Real Madrid-Paris Saint-Germain párosítás, amit sokan előrehozott döntőnek is neveztek. A kérdés tehet adott: lesz-e megint olyan párosítás, amit inkább a kijevi fináléban néztünk volna legszívesebben.