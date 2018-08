Magyar éremesőt hozhat az úszó-Eb harmadik napja

Folytatódik a multisport Európa-bajnokság, az úszók Glasgow-ban már a harmadik napnál járnak. Magyar szempontból rendkívül ígéretes nap előtt állunk, hiszen Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is futamgyőztesként jutott be a 200 méteres pillangó döntőjébe, de Németh Nándor is érdekelt az úszó számok királyában, azaz a 100 méteres gyors fináléjában. Tartsanak velünk!