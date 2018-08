Hosszú Katinka utolsó esélye: az aranyért úszik az Eb-n

Tartalélkolva jutott a döntőbe Burián Kata

A 200 hát középdöntője után a friss egyéni rekordot úszó sportoló elmondta, hogy csak annyit úszott, hogy egy kicsit ráijesszen a futamgyőztes olaszra. "Nem hittem a szememnek, amikor beértem és megláttam az időmet, mert úgy sikerült ez a hatalmas egyéni csúcs, hogy végig tartalékoltam. Az első százon abszolút nem úsztam erősen és a másodikon is inkább csak utaztam a mellettem lévő olasz lánnyal. A fordulókat sem csináltam meg rendesen, ott is visszavettem, nem rúgtam el magam teljesen, inkább pihentettem a lábaimat. Nagyon boldog vagyok, rendkívül bízom a felkészülésemben, gyakorlatilag repülök a víz tetején, erősnek érzem magam. Ha érem nélkül mennék haza, emiatt az idő miatt már akkor is örülni fogok, de természetesen az a célom holnap, hogy ott legyek a dobogón" – mondta Kata a futam után az Origo helyszíni munkatársának.