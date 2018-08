Magyar éremesővel zárulhat az úszó-Európa-bajnokság

Evezzünk más vizekre

Szorosan nem kapcsolódik az úszó-Eb-hez, bár ez is vízisport, ráadásul olyan fantasztikus eredmény, hogy nem mehetünk el mellette szó nélkül: Berecz Zsombor világbajnoki címet szerzett finndingi hajóosztályban, ezzel ő a magyar vitorlássport első világbajnoki aranyérmese aktív olimpiai osztályban.

Szenzációs győzelem: mától van egy új magyar olimpiai bajnokesélyes Magyar vitorlázó olimpiai hajóosztályban eddig nem nyert világbajnoki címet. Csütörtökön a dániai Aarhusban ez a hihetetlen bravúr sikerült Berecz Zsombornak, aki a finndingi hajóosztályban lett aranyérmes és világbajnok. A magyar sportoló az eredményhirdetés előtt telefonon nyilatkozott az Origónak. Csak olyan obligát kérdések jutnak az eszembe, hogy mit érez most, de sutba a közhelyekkel, hogyan sikerült ezt a vb-t megnyerni?

Továbbá az is eldőlt, hogy Érdi Mária is olimpiai kvótát szerzett laser radial osztáyban, neki is gratulálunk