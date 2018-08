A kajak-kenu vb utolsó napján sem maradnánk aranyérem nélkül

Még a női K4 sem előre lefutott, mondja a kapitány

„Várható volt, hogy Dóri nem fog bejutni a döntőbe, valami bujkált benne már egy ideje, két napja hányt és ment a hasa, ami lelkileg is nagyon megviselte”– mondta az M4 Sportnak Hüttner Csaba szövetségi kapitány. Azért jobb hírekkel is tudott szolgálni a szakvezető: „Egyértelmű, hogy a női négyes győzelmi esélyekkel indul, de figyelni kell az új-zélandi és a német egységre, akik a mieink mellett a legjobbak. De egy vébén már nincs előre lejátszott verseny. Az előfutamban a legjobb eredményt evező Birkás Balázsban is benne van akár a legfényesebb érem is, de reálisan a dobogón mindenhogy ott lehet.”