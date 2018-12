BL: C. Ronaldóék a csoportelsőségért küzdenek Svájcban

Szalai eltiltása miatt nem játszhat

Az F csoportból az élen álló Manchester City már továbbjutott, de ha a Lyon legyőzi a Sahtart, a City pedig nem szerez pontot a magyar válogatott Szalai Ádámot is foglalkoztató Hoffenheim ellen, akkor a francia csapat végez csoportelsőként. Arra ugyanakkor nincs sok esély, hogy Szalaiék akár csak pontot is szereznek Manchesterben, mivel a csoportelsőség szempontjából a Citynek a döntetlen is megfelelő eredmény lenne, a Hoffenheim pedig biztosan utolsóként végez a négyesben. Szalai az előző fordulóban kapott piros lapja miatt nem játszhat.