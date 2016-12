Fucsovics kiosztott egy 6:1-es játszmát Wawrinkának

Négy napon keresztül a világranglista negyedik helyezettjével, a svájci Stan Wawrinkával edzett a teniszező Fucsovics Márton.

A Szabolcs Online-nak adott nyilatkozatában a rangsor 158. helyén álló magyar játékos elmondta, hogy edzője, Sávolt Attila, valamint a háromszoros Grand Slam-győztes trénere, Magnus Norman egyeztette le a programot, így hétfőtől csütörtökig Genfben készülhetett.

A svájci kérte, hogy pontokra játsszanak

"Naponta kétszer edzettünk együtt, illetve csütörtökön már csak egy háromórás foglalkozás szerepelt a programban. Wawrinka kérésére többnyire pontra játszottunk, és persze számoltuk is az eredményt. Hogy nyertem-e szettet? Igen, többet is. Kedden és szerdán is, a csütörtöki négy játszmából pedig az első hármat én nyertem 6:4, 6:4, 6:1-re, a negyediket pedig ő 7:5-re. Ez nem jelenti azt, hogy jobb teniszező lennék nála, sőt... Sokkal inkább a fáradtság jeleit láttam rajta" - idézte a honlap Fucsovicsot.

Fucsovics (balra) abban bízik, hogy élesben is tud majd úgy játszani, mint most Forrás: www.facebook.com/fucsovics/

Fucsovics kiemelte, a felkészülés kezdete előtti öthetes pihenő jót tett a térdének, amely már sokkal jobb állapotban van, mint korábban. "December huszonnyolcadikán utazom Ausztráliába, ahol a program az ideihez hasonló módon alakul, vagyis Happy Valley-ban játszom az Australian Open előversenyét" - tette hozzá.