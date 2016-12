Trumppal is jól kijött a svájci teniszklasszis

Sikeres éven van túl Martina Hingis, a svájciak világklasszis teniszezője az indiai Sania Mirza oldalán öt WTA-tornát nyert, és a riói olimpián Bacsinszky Tímeával párban ezüstérmet szerzett. A svájci Blick a zürichi karácsonyi vásár forgatagában készített interjút a 36 éves játékossal, aki azt mondta, nem érzi magát strandlánynak, hiszen imádja a telet, a havat, a forralt bort, és szívesen üldögél a kandalló mellett is.

„Nem élek annyira a múltban. Remek évet zártam, amelynek a csúcspontja a Bacsinszky Tímeával megnyert olimpiai ezüst volt, az egy kisebb csodával ért fel" – mondta a lapnak a 36 éves, 5 egyéni és 12 páros és 5 vegyespáros Grand Slam-győzelemmel rendelkező Hingis.

Sokszor megállítják és gratulálnak neki. Élvezi a népszerűséget, és úgy érzi, 36 évesen a legjobb korban van, amikor igazán vonzónak érezheti magát. „Mindig is nyitott voltam, és ezt a nyitottságot a mai napig megőriztem. Szeretem meglátni a jót az emberekben."

Bacsinszky Tímeával ezüstérmet nyert Rióban Forrás: AFP/Luis Acosta

A szezon végén úgy döntött, a jövőben már nem Mirzával, hanem Coco Vandeweghével folytatja párosban. „Volt két csodálatos évem Saniával, de úgy éreztük, változtatnunk kell. Cocót ismerem évek óta, felhívtam, és megkérdeztem, lenne-e kedve velem játszani. Szeretnénk Grand Slamet nyerni, de azok nagyon komoly tornák. Majd Ausztráliában meglátjuk, mire vagyunk jók" – tette hozzá.

Szerinte a páros versenyeknek igenis megvan a maguk presztízse, a díjazás olyan mértékben megnövekedett, hogy egy tornagyőzelem majdnem annyi pénzt jelent, mint egy húsz évvel ezelőtti egyéni siker.

Azt nem tudja, hogy a 2020-as olimpián ott lesz-e a tokiói olimpián, de abban biztos, hogy a tenisztől nem szakad el. Ha máshogy nem, akkor edzőként folytatja. „Ez már tendencia, a korábbi legjobb játékosok, Lendl, Becker vagy Ivanisevic is edző lett. De én szeretnék még gyereket is, ketyeg a biológiai órám."

Egy korábbi interjúban azt mondta, találkozása Muhammad Alival élete egyik felejthetetlen élménye volt.

Martina Hingis Forrás: AFP/Roberto Schmidt

„Rajta kívül is találkoztam sok kiemelkedő személyiséggel: Shaquille O'Neallel, Tiger Woodsszal és Alberto Tombával, de például Pelével egyszer készült egy közös interjúnk is. De egyszer vendégeskedtem az új amerikai elnöknél, Donald Trumpnál is. Húsz éve az akkori felesége, a cseh Ivana Trump nagy rajongóm volt, és meghívott az Atlantic Cityben lévő Trump Taj Mahalban rendezett George Foreman–Shannon Briggs bokszmérkőzésre. Leültem Trump mellé, és jót beszélgettünk" – mesélte.