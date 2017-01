Babos az AusOpenen bánhatja a rossz idénykezdést

Babos Tímea vereséggel kezdte az évet, a magyar teniszező a világranglistán 140. szerb Nina Stojanovictól kapott ki Sencsenben. Pedig az első szettet 6:1-re nyerte.

Nem indult jól 2017 Babos Tímea számára: kikapott a sencseni tenisztorna első fordulójában, ezzel ráadásul értékes ranglista-pontokat is veszített.

Babos az első szettet még 6:1-re hozta a ranglistán 140. szerb játékos ellen, a folytatásban azonban 5:5-nél megremegett Babos. A 20 éves szerb játékos 5:5 15-40-ről védte meg az adogatását, majd a következő gémben 15-re nyerte el ellenfele szerváját.

A döntő szettben Babos 0:2-ről még egyenlített, ám utána ismét bukott egy szervagémet, amivel el is ment a hajó. A meccs 2 óra 2 percen át tartott. A vereség azért is fájó, mert a 23 éves magyar játékos tavaly itt elődöntős volt, azaz most sok pontot veszít majd, akár az AusOpenen való kiemelése is elúszhat.

"Sajnos ez most nem sikerült. Nagyon jól kezdtem, majd a második szettben is rengeteg esélyem volt, de azokat elszúrtam. Vissza kell lendülni a meccsrutinba - nyilatkozta Babos. - Ez picit nekem is új helyzet, még soha nem telt el ilyen hosszú idő az előző év utolsó és az új szezon első mérkőzése között. Sokat dolgoztam a szünetben, biztosan lesz ennek eredménye. Főleg az első szettet figyelembe véve, hiszen akkor valóban jól teniszeztem."

Sencsen, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Stojanovic (szerb)-Babos (5.) 1:6, 7:5, 6:2

Halep (román, 2.)-Jankovic (szerb) 6:1, 3:6, 6:3

Konta (brit, 3.)-Büyükakcay (török) 6:2, 6:0

Kr. Pliskova (cseh)-Sevastova (lett, 6.) 1:6, 6:3, 7:6 (8-6)

Csang (tajvani)-Golubic (svájci) 7:6 (7-4), 6:1

Cseng (kínai)-Liu (kínai) 6:7 (6-8), 6:0, 6:3

Dzsabur (tunéziai)-Vögele (svájci) 6:0, 6:2

Giorgi (olasz)-Bogdan (román) 1:6, 7:6 (7-5), 6:3

Siniakova (cseh)-Peng (kínai) 6:3, 7:5