Williamsék jövőre akár Budapesten is játszhatnak

Budapesten olyan ATP 250-es versenyt rendeznek áprilisban, mint amilyet ezen a héten Dohában, Brisbane-ben és az indiai Csennaiban. Hivatalosan is elindult a 2017-es teniszidény. Tíz fontos kérdés és válasz 13 nappal az év első Grand Slam versenye előtt.

Budapesten olyan ATP 250-es versenyt rendeznek áprilisban, mint amilyet ezen a héten Dohában, Brisbane-ben és az indiai Csennaiban. Hivatalosan is elindult a 2017-es teniszidény. Az első héten a női állomások Auckland, a kínai Sencsen és Brisbane. Viszonylag könnyű helyzetben vannak ezek a tornák, mert két héttel a szezon első Grand Slame, az Australian Open rajtja előtt minden játékos versenyezni akar. Nincs még egy hete az évnek, amikor a top tízből szinte mindenki világranglista pontokért teniszezik az ATP és a WTA sorozat legalsóbb szintjén (a pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy a brisbane-i női viadal premier kategóriájú, de ez a lényegen nem változtat). A november 19-ig tartó idényben összesen 13 olyan hét van, amikor csak 250-es versenyeket rendeznek a férfiaknak.

A francia Gael Monfils sérülés miatt egyelőre hiányzik a táncból Forrás: AFP/Glyn Kirk

Ebből a 13 hétből a január 2-i messze kiemelkedik, mert a legjobb tízből csak Gael Monfils hiányzik (ő is sérülés miatt). Senki ne lepődjön tehát meg április 24-én, ha a budapesti ATP 250-es tornán nem lesz top tízes sztár, az a normális, attól még lehet nagyszerű mezőny és olyan tenisz, amit korábban nem láthattak a magyar szurkolók itthon. Tavaly egyébként, amikor még Bukarest volt a helyszín Bernard Tomic, Ivo Karlovics, Federico Delbonis Guillermo Garcia-Lopez volt az első négy kiemelt, de Fernando Verdasco és a 2006-os Australian Open döntős Marcos Baghdatis is ott volt a 28-as táblán.

A spanyol Rafael Nadal ezúttal Ausztráliában kezdte az idényt Forrás: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun

Térjünk vissza az első héthez, de csak egy pillanatra, mert nem is erről szeretnék írni. A profi teniszezők ritkán változtatnak a megszokott versenyprogramjukon. Rafa Nadal például 2009 óta mindig Dohában kezdett, de most Abu Dzabiból inkább Brisbane-be repült a hétvégén, ahol annyira erős a mezőny, hogy ranglista 9.-ként nincs az első négy kiemelt között, így már kedden pályára kellett lépnie. Az átállásra, az akklimatizációra nem adott sok időt magának. Ha nyer a második meccsén (az elsőt simán hozta Dolgopolov ellen), akkor a negyeddöntőben jöhet Milos Raonic (az 1. kiemelt, akit múlt pénteken legyőzött egy bemutatótornán). A tábla alja sem gyenge: Stan Wawrinka (2009 óta négyszer nyert az indiai Csennaiban, de az idén ő is váltott) és Kei Nisikori mellett David Ferrer is innen rajtol. A nőknél kicsit hasonló a helyzet: az aucklandi viadalon negyed, illetve harmad annyi pénzt osztanak, mint Brisbane-ben és Sencsenben, de a Williams nővérek új-zélandi túrájával kivételesen felértékelődött az amúgy harmadik számú helyszín.

Fucsovics Márton és a svájci Stan Wawrinka Forrás: www.facebook.com/fucsovics/

Zárójelben megjegyezném, hogy februárban pont ilyen kategóriájú versenyt rendez Budapesten a magyar szövetség. Gyanítom, kitörne a teniszláz, ha az amerikaiak hozzánk is eljönnének. Gondolhatnánk, hogy ez elsősorban pénzkérdés, de nem egészen. A két világsztár (ketten együtt 29 egyéni és 14 páros Grand Slamet nyertek) évek óta elindul egy-egy olyan WTA-állomáson, városban, ahova pályafutásuk során még nem jutottak el. Budapest pont ilyen.

Most következzen a lényeg. Tíz kérdés a szezon rajtjánál.

1. Megelőzi-e Serena Williams az egyéni Grand Slam győzelmek számában Steffi Grafot 2017-ben?

Jelenleg mindketten 22-nél tartanak. Az eljegyzését a napokban bejelentő, 35 éves amerikai 2007 óta csak egy szezonban maradt Grand Slam-győzelem nélkül, de 2011-ben kihagyta Melbourne-t és a Roland Garrost.

Serena Williams az idén megelőzheti Steffi Grafot Forrás: AFP

Az első Grand Slamét akkor nyerte (1999, US Open), amikor Graf pont befejezte a pályafutását. Ha nem sérül meg és játszik mind a négy GS-en, akkor összejöhet neki a rekord, ami egyébként talán a legnagyobb motiváció számára.

2. Megőrzi-e a koronáját Angelique Kerber, illetve kik érhetnek még a csúcsra a női teniszben az idén?

Bár nem hiszem, hogy egy éve bárki fogadott volna rá, mint aki letaszítja a trónról Serena Williamst, de a jelenlegi mezőnyben ő tűnik a legkiegyensúlyozottabbnak. Január végéig 2360 pontot kell megvédenie. Egy esetleges korai búcsú az Australian Openen akár a világelsőségébe is kerülhet, de egyelőre nem látni olyan riválist, aki tartósan veszélyes lehetne rá.

Kérdés, hogy meddig ül a női teniszvilág trónján a német Angelique Kerber Forrás: AFP/Greg Wood

Dominanciára csak Serena Williams képes, de évi 8-10 versennyel nehéz a világelsőségért küzdeni. Akik még a top tízben találhatók (de bővíthetném a kört a legjobb húszra is) nem képesek tartósan kimagasló színvonalon teljesíteni. Olykor van egy kiugró hetük, esetleg hónapuk, de ez kevés a ranglista meghódításához. Az idei szezonra is igaz lesz, hogy a női teniszben bármi megtörténhet és annak az ellenkezője is.

3. Mire lesz képes Marija Sarapova, ha visszatér az eltiltása után?

Erre talán a legnehezebb válaszolni. Az orosz pályafutásában előfordult már ugyan többször néhány hónapos szünet, sérülés miatt, de most jó egy év esik ki. Ezzel együtt az áprilisi visszatérése után várhatóan nem okoz majd gondot neki, hogy újra a legjobbak közé tartozzon.

4. Ez lesz-e az utolsó idénye a profik között Venus Williamsnek?

A júniusban már a 37. születésnapját ünneplő amerikai a tenisz, sőt a sportvilág egyik legnagyobb csodája. Példaképe lehetne minden fiatalnak, aki ütőt ragad. Ha nem sérül meg és egészséges marad, akkor remélhetőleg még jövőre is láthatjuk és marad esély, hogy egyszer Budapesten is pályára lép.

5. Tud-e úgy dominálni Andy Murray, mint korábban Roger Federer, Rafa Nadal és legutóbb Novak Djokovics, vagy a szerb gyorsan újra élesíti a Djoko-korszakot?

Andy Murray 26 mérkőzés óta veretlen, legutóbb tavaly szeptember 16-án kapott ki Juan Martin del Potrotól a Davis kupában. Ezt már nevezhetjük dominanciának. Igaz, kellett hozzá egy gyenkélkedő Djokovics, valamint Nadal és Federer idő előtti szabadságolása.

Nagy kérdés, hogy meddig tart a skót Andy Murray töretlen uralkodása? Forrás: AFP/Martin Bernetti

Nehezen tudom elképzelni, hogy sokáig tartson a skót töretlen uralkodása. Még úgy is, hogy Djokovics Becker nélkül nem lesz ugyanaz a játékos, harcos, mint volt. Egy a megszokottnál nyitottabb, kiszámíthatatlanabb versengésre számítok.

6. Nyer-e Grand Slamet Rafa Nadal, vagy Roger Federer?

A 2012-es wimbledoni diadala óta nem emelhetett a magasba újabb GS-trófeát Roger Federer, és az eltelt évek nem növelték az esélyét erre. Örüljünk annak, hogy még láthatjuk teniszezni, nem is akármilyen szinten, de elvakult optimizmus lenne tőle a 18. Grand Slamet várni. Nincs sokkal jobb, biztatóbb helyzetben Rafa Nadal.

Örüljünk annak, hogy a svájci Roger Federert látjuk még teniszezni Forrás: AFP

A korkülönbség azért öt év és az sem mellékes, hogy salakon még mindig az egyik legnagyobb kihívás három nyert szettes meccsen legyőzni a spanyolt. Ha a Roland Garrosig nem sérül újra meg és folyamatosan javul a formája, ott mindenképp esélyesnek számít.

7. Az Australian Open (2014), a Roland Garros (2015) és a US Open (2016) után sorozatban a negyedik évben is begyűjt-e GS-serleget Stan Wawrinka?

Simán el tudom képzelni. A recept megvan. A tenisze is adott. Fejben kell összetennie önmagát, amiben az edzője Magnus Norman eddig rendre tudott segíteni. Az év storyja lehetne, ha 2017-ben behúzná Wimbledont.

8. Lesz-e valódi áttörés, sikerül-e 25 év alatti teniszezőnek Grand Slamen győznie?

Ez szinte elképzelhetetlen. Andy Murray éhes, Novak Djokovics szeretné utolérni legalább Rafa Nadalt, miközben a spanyol sem csak a játék öröméért teniszezik. Ott van még Stan Wawrinka és Juan Martin del Potro, előbb fogadnék rájuk, mint bárkire a 25 alattiak közül.

Nick Kyrgiost is érdemes lesz figyelni 2017-ben Forrás: DPPI/Dave Shopland

Nem mellékes szempont, hogy szép csendben Milos Raonic, Kei Nisikori és Marin Cilic is elmúlt 25. Jó, azért Dominic Thiemet, Nick Kyrgiost, Lucas Pouille-t, vagy épp Alexander Zverevet érdemes figyelni (a top 50-ben 23-an elmúltak 30 évesek).

9. Bekerül-e Babos Tímea egyéniben a legjobb 20 közé a világranglistán, illetve meglesz-e az első páros Grand Slam trófeája?

Ha fogadni kellene, akkor inkább az utóbbira tennék, mert 2016-ban egyéniben kiváló éve volt a legjobb magyar teniszezőnek, de már az is óriási siker lenne, ha stabilizálni tudná a helyét a top 30-ban. Az eddigi legjobbja a 25. hely, amit az átlagon felüli fizikai adottságainak, a rengeteg minőségi munkának és a jó edzőjének köszönhet.

Babos Tímeának is fontos év lesz a 2017-es Forrás: XINHUA/Xinhua News Agency/Lu Hanxin

Az elmúlt 3 évben párosban két wimbledoni finálé, egy elődöntő és két WTA-vb (a nyolc legjobb kettős kvalifikálja magát) jelzi, hogy ebben a műfajban még többre hivatott, de ő egyelőre az egyénire koncentrál inkább.

10. Lesz-e újra egynél több magyar a top 100-ban?

Van rá esély. Gálfi Dalma szerencsés helyzetben van, mert szeptemberig alig veszít pontot. Ha produkálna egy a tavaly őszihez hasonló sorozatot, akkor pillanatok alatt az elitben találná magát.

Gálfi Dalma már a 160. a világranglistán Forrás: AFP/2015 Getty Images/Alex Goodlett

Ebben segíthet neki, hogy egyre nagyobb versenyeken fér fel a főtáblára és hazai környezetben is lesz lehetősége gyűjtögetni a ranglistapontokat. A másik jelölt Fucsovics Márton, akinek a játéka adott a top 100-hoz, 2-3 jó hét és egy kis szerencse kellene.