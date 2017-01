Álomdöntő és botrány a szezonnyitón

Szinte tökéletesre, de mindenképp tipikusra sikerült a 2017-es teniszidény nyitánya. Már az első héten összejött az álomdöntő. Roger Federer és Rafa Nadal is megmutatta, hogy a több hónapos kihagyás ellenére az elitben a helye. A nőknél hiába léptek pályára a top tízből kilencen, többségük idő előtt búcsúzott és a világranglistán 61. Lauren Davis tudott nyerni Aucklandben (itt indult Serena Williams), illetve a 20 esztendős cseh Katerina Siniakova győzött a kínai Sencsenben. A legjobbak becsületét Karolina Pliskova mentette meg brisbane-i sikerével. És, hogy teljes legyen a kép, már túl is vagyunk az első botrányon, megvan az aktuális fogadási csalás ügy.

Természetesen a hét legnagyobb durranása a világelső Andy Murray és a korábbi király Novak Djokovic dohai csúcstalálkozója volt. Ezt a mérkőzést várta mindenki a legjobban, de a spanyol Fernando Verdasco majdnem törölte a programból: az elődöntőben 6:4, 6:6-nál öt meccslabdája volt a rövidítésben a szerb ellen.

Nem megbántva a 33 éves madridi macsót, jobban jártunk, hogy nem jött össze neki a hiányzó egyetlen, pici pontocska. A szombati döntőben, a világ jelenlegi két legjobb teniszezője olyan játékot, labdameneteket, drámát, csatát varázsolt az arénába, hogy a közel háromórás ütközet végén ők is csak mosolyogtak a hálónál. „Mindketten úgy éreztük, hogy ha valamennyi mérkőzésünk így sikerül az idén, akkor az élvezetes lesz" - magyarázta a közös nevetgélés okát Djokovic.

Novak Djokovic győzött Dohában Forrás: AFP/Karim Jaafar

Alapvetően neki volt több oka az örömre, mert hiába hárított a második játszmában három meccslabdát Murray fogadóként, és fordította meg a szettet 3:5-ről, a végén a belgrádi címvédését ünnepelte a publikum. „Minden meccsünk óriási kihívás. El kell fogadnod, fel kell készülnöd arra, hogy egy csata vár rád, ahol az utolsó pontig nem lehetsz biztos abban, te leszel a nyertes. Teljesen mindegy, hogy 250-es, 1000-es verseny, vagy Grand Slam-döntő a tét. Ezt most is láthatta mindenki. Mindketten nagyon akartuk a győzelmet"- nyilatkozta Djokovic, aki a diadalával, a játékával azt is jelezte, hogy a tavaly őszi botladozás, bizonytalanság után újra motivált és harcos.

„A lehető legjobb forgatókönyv szerint indult a szezon, ennél kívánni sem tudtam volna jobbat. Játszhattam öt mérkőzést és a végén a legnagyobb riválisomat egy hátborzongató maratonban győztem le. Ez mindenképp ösztönző és pozitív a következő hetekre gondolva"- értékelt Djokovic, akinek egyelőre kevés az esélye arra, hogy már januárban visszaüljön a trónra. Ehhez neki Melbourne-ben úgy kell nyernie (hetedszer), hogy Murray már a negyeddöntőben (vagy az előtt) kikapjon. Elnézve a skót játékát erre azért rendkívül kevés az esély.

Andy Murray Forrás: AFP/Karim Jaafar

„Természetesen csalódás, hogy nem nyertem, de nagyon jól ment a játék a héten, fizikálisan is megfelelő teszt volt és úgy érzem, jól bírtam erővel. Vannak még dolgok, amikben jobb is lehetek. A fogadóelőnyéknél nem voltam elég pontos, hatékony, amihez talán kell még néhány meccs. Djokovic ellen is ez döntött"- vélekedett Murray, aki hét bréklehetőségéből csak kettőt értékesített, míg a szerb négyből hármat.

Andy Murraynek megszakadt a 28 meccses veretlenségi sorozata, de 150 ponttal növelte előnyét a hagyományos világranglistán, mert Djokovic megvédte a tavalyi 250 pontját (pluszba nem jött neki semmi), amíg a skót kapott 150-et a döntőért és ő tavaly nem játszott az Australian Open előtt.

Elintézhettük volna az első hetet azzal, hogy felesleges messzemenő következtetéseket levonni a mutatott játék és az eredmények alapján, de hiba lenne ennyire leegyszerűsíteni a történteket.

Grigor Dimitrov Forrás: AFP/Saeed Khan

Figyelemre méltó Grigor Dimitrov sikere Brisbane-ben. Nagyon erős mezőnyben maradt veretlen és két nap alatt elintézte a ranglista 3. és 5. helyezettjét (Raonic és Nisikori). A kanadai Milos Raonic előtte Nadalt verte a hét egyik legjobb meccsén (a spanyol nyerhetett volna két szettben, de nem használta ki a lehetőségeit, ő is ebben látta a korai búcsú okát, a játéka egyre ígéretesebb). A japán Kei Nisikori Stan Wawrinkát állította meg az elődöntőben.

Kiváló döntést hozott Roger Federer, hogy visszatérése helyszínéül a Hopman Kupát, a vegyescsapatok nem hivatalos világbajnokságát választotta: nem kellett aggódnia a ranglistapontok miatt és garantáltan játszott három meccset erős ellenfelekkel (kettőt megnyert és csak a fiatal Alexander Zverevvel nem bírt). Szerintem, amiért ment azt megcsinálta, megkapta és a helyi teniszszurkolóknak Perth-ben hatalmas ajándék volt, hogy élőben láthatták.

Az igazi talány Serena Williams, aki a zord, szeles időjárást okolta a meglepő kudarcáért Aucklandben (honfitársa, a ranglistán 72. Madison Brengele győzte le 6:4, 6:7, 6:4-re, a 2. fordulóban), bár azt is elismerte, hogy ellenfelének ugyanazokkal a körülményekkel kellett megküzdenie. Az amerikai legenda akkor lehet igazán veszélyes Melbourne-ben, ha eljut a második hétig.

A tavalyi Australian Opent némiképp beárnyékolta egy jelentés, illetve egy cikk, ami többek között azt állította, hogy a teniszben egyre súlyosabb probléma a fogadási csalás, a legjobbak közül is többen érintettek és az illetékesek nem tesznek meg mindent a felderítésért, a vétkesek megbüntetéséért. Konkrétumok híján inkább csak zavarkeltésre volt jó a téma, de a szezon alatt többször előjött a kérdés. Most egy fiatal ausztrál bukott meg, ráadásul nem akárki, a melbourne-i junior címvédő, Oliver Anderson.

Oliver Anderson Forrás: AFP/William West

A vizsgálat szerint 2016 őszén, egy 50 000 dolláros Challengeren játszott úgy, hogy az eredmény az előre megbeszéltek szerint alakuljon. A hatóságok nagyon komoly monitoring szolgálatot üzemeltetnek világszerte és rendszer minden gyanús fogadást kidob. Ez okozhatta a vesztét a fiatalembernek. A sajnálatos ügyben megszólalt Djokovic, Nadal és Murray is, természetesen mindannyian elítélték, különösen szomorúnak nevezve, hogy egy fiatal tehetség a vétkes. „Fárasztó már az ilyen ügyekkel foglalkozni, de az a legfontosabb, hogy küzdeni kell a probléma felszámolásáért"- fogalmazott Rafa Nadal.

Január 16-án kezdődik az év első Grand Slame, az Australian Open. Melbourne-ben szerdán indul a selejtező, ahol Gálfi Dalma (az aucklandi kvali első fordulójában kapott ki felvezetésként) és Fucsovics Márton (egy ausztráliai Challengeren játszott negyeddöntőt a héten) a főtábláért küzd. Juniorként mindkettőjüknek kellemes emlékeik vannak és remélhetőleg ez is segíti majd őket abban, hogy csatlakozzanak Babos Tímeához. A férfiaknál a top tízből már csak Dominic Thiem játszik pontokért a héten (Sydney-ben), a többiek a helyszínen finomhangolnak.

A hölgyeknél, a világelső Angelique Kerber vezetésével öten is pályára lépnek a legjobb tízből Sydney-ben, ahol Babos Tímeának vasárnapig volt esélye, hogy tesztelje magát a ranglistavezető Kerber ellen. A 2. fordulóban találkoztak volna, ha a legjobb magyar jobbnak bizonyul a fiatal orosz Daria Kaszatkinánál. Sajnos nem sikerült (3:6, 6:4, 6:2), így két vereséggel kezdte az idényt Babos, amiből a sencseni volt a fájóbb (jó sorsolás, akár az elődöntőig viszonylag könnyebb ág). Sydney-ben most kicsit koncentrálhat a párosra.