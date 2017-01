Babos Tímea Budapesten nyerhet WTA-tornát

Babos Tímea Budapesten szerezheti meg második WTA-tornagyőzelmét, a női tenisz-világranglista 28. helyén álló magyar játékos lesz ugyanis a február 20-26-a közötti Hungarian Ladies Open első kiemeltje.

Idén február 20-26-a között rendezik meg a Hungarian Ladies Open elnevezésű budapesti fedett pályás WTA-tornát. A teniszesemény sztárja az elsőszámú magyar játékos, Babos Tímea lesz, aki második egyéni tornagyőzelmét szerezheti meg.

A világranglista 28. helyén álló magyar jtékosnak erős kihívói lesznek, összesen 30 egyéni WTA-tornagyőzelem tulajdonosa érkezik Budapestre.

Babos Tímea Budapesten teniszezik Forrás: AFP/Don Emmert

Három komoly játékerővel rendelkező német versenyző is Budapestre látogat, köztük Annika Beck (53.), aki a 2012-es junior Roland Garros címe után a profi mezőnyben kétszer is tornát nyert már. Julia Görges (56.) 2014-ben vegyes párosban döntőt játszhatott a Roland Garroson, míg Andrea Petkovic (55.) korábban top10-es játékos volt, ötször nyert rangos viadalt, 2014-ben elődöntős volt a Roland Garroson, a másik három Grand Slamen pedig 2011-ben a legjobb nyolcig jutott.

Nála is eredményesebb Lucie Safarová, a cseh játékos hét egyéni és tizenkettő páros WTA-tornagyőzelmet tudhat a magáénak, 2007-ben az Australian Openen a címvédő Amelie Mauresmo búcsúztatásával jutott el a negyeddöntőig, 2014-ben Wimbledonban elődöntőt, 2015-ben pedig a Roland Garroson döntőt játszhatott. Párosban még ennél is eredményesebb, három alkalommal is Grand Slam-címet ünnepelhetett az amerikai Bethanie Mattek-Sands oldalán.

Hazánkba érkezik az ötszörös WTA-tornagyőztes belga Yanina Wickmayer, illetve a kétszeres páros Grand Slam-győztes és korábbi páros világelső Hszie Su-vej is.

Alanyi jogon Babos lesz az egyetlen magyar a főtáblán, szabadkártyával azonban még indulhat hazai játékos a budapesti versenyen.

A budapesti torna főtáblás játékosai:

Babos Tímea (magyar, 28.) - egy WTA-tornagyőzelem

Annika Beck (német, 53.) - kettő WTA-tornagyőzelem

Andrea Petkovic (német, 55.) – öt WTA-tornagyőzelem

Julia Görges (német, 56.) - kettő WTA-tornagyőzelem

Yanina Wickmayer (belga, 59.) - öt WTA-tornagyőzelem

Lucie Safarova (cseh, 62.) - hét WTA-tornagyőzelem

Pauline Parmentier (francia, 66.) – kettő WTA-tornagyőzelem

Danka Kovinic (montenegrói, 67.)

Oceane Dodin (francia 71.) - egy WTA-tornagyőzelem

Kirsten Flipkens (belga, 73.) - egy WTA-tornagyőzelem

Sorana Cirstea (román, 78.) - egy WTA-tornagyőzelem

Evgeniya Rodina (orosz, 84.)

Carina Witthöft (német, 87.)

Su-Wei Hsieh (tajvani, 88.) - kettő WTA-tornagyőzelem

Denisa Allertova (cseh, 89.)

Irina Khromacheva (orosz, 92.)

Magda Linette (lengyel, 93.)

Maria Sakkari (görög, 93.)

Naomi Broady (brit, 95.)

Donna Vekic (horvát, 97.) - egy WTA-tornagyőzelem

Kateryna Kozlova (ukrán, 98.)