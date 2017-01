Magyar siker Sydney-ben

Babos Tímea több mint egy éves szünet után újra WTA-versenyt nyert párosban és viszonylag jó sorsolásnak örülhet a hétfőn kezdődő Australian Openen, bár a legjobb 32 között Serena Williams jöhet. A melbourne-i selejtezőben csúszik Gálfi Dalma második próbája, mert esik az eső.

Időrendben haladva kezdjük az Australian Open főtáblájának sorsolásával. Magyar szempontból természetesen Babos Tímea ága volt a legérdekesebb, de a 17. kiemelt Roger Federer és a 9. helyről rajtoló Rafa Nadal sorsa is izgalmasnak ígérkezett, mert a svájci és a spanyol szokatlan pozíciója a ranglistán komoly aggodalmat okozhat néhány játékosnak, illetve már a korai fordulókban rangadókat eredményezhet.

Babos kedvező sorsolásnak örülhet Forrás: AFP/2016 Getty Images/Mike Hewitt

Nos, Babos Tímeának nem lehet oka panaszra: a 23 éves Nicole Gibbs ellen mutatkozik be jövő kedden (izzadni biztos fog, 39 fokos kánikula lesz azon a napon). A ranglistán 90. amerikaival nem találkozott korábban, illetve a juniorok között kétszer mérkőztek, még 2009-ben és akkor Gibbs nyert, de most inkább a magyar az esélyes. Győzelem esetén újabb amerikai jöhet, Irina Falconi és, ha sikerülne a 32 közé kerülés, akkor következhet Serena Williams. Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy magyar a Rod Laver arénában küzd Serena Williams ellen. Pontosan öt éve, Arn Gréta jutott el a legjobb 32-ig Melbourne-ben és ott állította őt meg az amerikai (6:1, 6:1). Azért az újabb meccsig hosszú még az út, mert a 2. kiemelt sorsolása nem könnyű. Belinda Bencic ellen kezd (nagy kérdés, hogy a svájci tini felépül-e rajtig, mert sérülésekkel bajlódott, Perthben a lábujjkörmét törte), majd Lucie Safarova várhat rá. Azért jó lenne jövő hét szombaton megnézni Babos Tímea és Serena Williams csatáját. A címvédő Angelique Kerber hálás lehet a sorsnak, mert maradt ideje formába lendülni. Az idén eddig botladozó világelső (három meccséből kettőt bukott) viszonylag könnyű sorsolást kapott, amúgy is az alsó ág sokkal sűrűbb, erősebb.

Rémisztő Federer sorsolása

A férfiaknál Roger Federer az első két fordulóban a selejtezőből kap ellenfelet, de aztán gyorsan komolyra fordul az élete: Tomas Berdych a 16 közé kerülésért, Nisikori Kei a negyeddöntőbe jutásért, Andy Murray a legjobb nyolc között, ha ezt a hármas akadályt teljesíti, még mindig csak az elődöntőnél tart. Rafa Nadal talán a legkönnyebb riválist kapta az első nyolc kiemelt közül a 4. fordulóban. A francia Gael Monfils (6.) sérüléssel bajlódott az elmúlt időszakban és az sem lenne meglepetés, ha nem jutna el a második hétig. Igaz, a spanyolra is várnak korai kihívások, elég csak a fiatal német Alexander Zverevre gondolni a 3. kanyarban. Ha a 14-szeres Grand Slam bajnok elér a negyeddöntőbe, akkor ott várhatóan Milos Raonic ellen párbajozhat.

Federer sorsolása félelmetes Forrás: AFP/Greg Wood

A múlt héten, Brisbane-ben kikapott a kanadaitól, de nem látszik reménytelennek, hogy összejön az elődöntőben egy Djokovic-Nadal csúcstalálkozó. A szerb a hetedik Australian Open diadalára hajt címvédőként. Az első fordulóban a mindig veszélyes Fernando Verdascóval vonul majd ki a centerre. A spanyol tavaly Nadalt verte a 64 közé kerülésért és a múlt héten öt meccslabdáról kapott ki Djokovictól. Kettejük találkozója lehet az első forduló slágere, ha a madridi felnő a feladathoz. A szerbre még legalább egy izgalmas feladat vár a negyeddöntőig, mert Grigor Dimitrov (15.) is az ágán van.

Babos döntőt nyert párosban

Néha nem baj, ha Melbourne-ben esik az eső nyáron, miközben Sydneyben süt a nap. Pénteken pont ez történt, így az Australian Open selejtezőjében csúszott Gálfi Dalma második mérkőzése, de nyugodtan lehetett nézni Babos Tímea döntőjét. A legjobb magyar teniszező lelkének, önbizalmának nagyon kellett a siker. Egyéniben még nem nyert meccset az idén és tavaly serleg nélkül maradt a párosban (bár a wimbledoni finálét sokan elcserélték volna vele egy tornagyőzelemért). A pályafutása során már tíz páros versenyen diadalmaskodó Babos Tímea nem először játszott döntőt Sydneyben: 2014-ben, Lucie Safarovával nyertek az olimpiai teniszközpontban, az akkor világelső Sara Errani és Roberta Vinci kettős ellen (7:5, 3:6, 10:7). A háló másik oldalán ezúttal is az első kiemelt duó állt, de Martina Hingis és Coco Vandeweghe szerdai legyőzése után Sania Mirza és Barbora Strycova sem tűnt megoldhatatlan feladatnak. Az indiai Mirza az elmúlt években Hingis párjaként uralkodott ebben a műfajban, de tavaly nyáron szakítottak, az új idényre egyébként szinte teljesen átalakultak a párosok. Babos az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával vágott neki 2017-nek.

A döntőben nem sok okot adtak az izgalomra, a fontos pillanatokban jól koncentráltak. Az első játszmában magabiztosan teniszeztek adogatóként így egyetlen brék elégnek bizonyult a szett megnyeréséhez (6:4). A folytatásban az is belefért, hogy 3:0 után mindketten elbukjanak egy-egy szervagémet, mert fogadóként is agresszívan játszottak. A harmadik meccslabdánál Babos Tímea fejezte be a mérkőzést a hálónál (1 óra 12 perc alatt 6:4, 6:4 lett). A siker 470 világranglista-pontot ér, amivel Babos Tímeát hétfőtől újra a legjobb tíz között jegyzik.