Hiába olyan, mint a villám

Bár a nyitó napnak nincs még vége Melbourne-ben, volt már meglepetés, visszalépés, maratoni dráma, tenisztörténeti pillanat és kínzó kánikula. Az Australian Open első áldozata a 4. kiemelt Simona Halep. Tomas Berdych selejtezőből érkezett olasz ellenfele, Luca Vanni egy szett után feladta a meccset. Nisikori Kej ötjátszmás csatában, míg Marin Cilic 0:2 fordítva győzött.

Ha egy teniszező egy nappal az aktuális Grand Slam rajtja előtt arról beszél az interjúszobában, hogy egészségileg rendben van, jól érzi magát és remekül sikerült a felkészülése, az igazából nem jelent semmit. Persze, érthető, ha valaki nem akarja elárulni, hogy egyébként két hónapja térdsérüléssel bajlódik.

Simona Halep nyilatkozott nagyon pozitívan vasárnap, majd hétfőn a Rod Laver aréna első meccsén simán kikapott 6:3, 6:1-re az amerikai Shelby Rogerstől (52.), akit a 2015-ös US Openen 6:2, 6:3-ra vert. A 2013-as budapesti WTA-tornán győztes román tavaly már megtapasztalta, milyen kiesni az első fordulóban az Australian Openen, de mindent megtett azért, hogy az idén másképp legyen. Életében először nem karácsonyozott otthon a családjával, inkább az edzőjénél, Darren Cahillnél készült Adelaide-ben. Olcsó poén lenne, most azt mondani, hogy ez sem segített. Halep nem véletlenül állt már a ranglista 2. helyén és egy friss kutatás szerint a női mezőny leggyorsabb játékosa, 23 km/óra a csúcssebessége, amivel Marin Cilic és Dominic Thiemnél is gyorsabb (csak a viszonyítás kedvéért a férfiaknál Novak Djokovic a villám 36 km/órás teljesítménnyel, Usain Bolt 44,7 km/órát tud). A Tennis Australia keretein belül dolgozó Game Insight Group (GIG) tudományos alaposságú statisztikákat gyárt, innovatív fejlesztéseket készít elő, amik komoly hatással lehetnek a tenisz fejlődésére, az ütőtől a húron át a taktikáig. Az egyik ilyen statisztikai szoftver (a legkülönbözőbb paramétereket, adatokat értékelve, összegezve) azt állította, hogy Halepnek 91% az esélye a győzelemre Rogers ellen. Elfogadva, hogy a számok ritkán tévednek, nyugodtan állíthatjuk: óriási meglepetés született. „Jól, agresszívan játszott, megérdemelte a győzelmet. Fájt a térdem az első játszma végétől, ami nehézzé tette a mozgást. Napok óta fájdalomcsillapítókat szedek, de sajnos egyre rosszabb lett. Nem tudtam azt játszani, amit szerettem volna. Sajnos 45-50 percet tudok fájdalom nélkül teniszezni. Nem gondoltam visszalépésre, mert az nem az én stílusom. Először a térdem kell rendbe hozni, de egyelőre nem tudom, mennyire súlyos az állapota. Nem hiszem, hogy operálni kell, az MRI után kiderül, mi vár rám" - magyarázta Simona Halep a vereségét követően.

Halep küzdött, küzdött hiába Forrás: AFP/Kena Betancur

A melbourne-i középiskolás, a 16 éves Destanee Aiava azzal írta be nevét a teniszlexikonokba, hogy ő lett a XXI. század szülöttei közül az első játékosa, aki pályára lépett egyéniben, Grand Slamen. A ranglistán 273. ausztrál természetesen szabdkártyával került a főtáblára, ahol 6:3, 7:6-ra kikapott a német Mona Bartheltől.

Nem lehet egyszerű Venus Williams helyzete. Az ausztrál gimnazistánál 20 évvel idősebb amerikaitól rendre megkérdezi valamelyik tapintatlan újságíró, hogy nem gondol-e a visszavonulásra. Az amerikai legenda irigylésre méltó türelemmel és intelligenciával kezeli ezeket a helyzeteket. Hétfőn is megkapta az ostoba kérdést, amire azt válaszolta, hogy egyszer majd gondol rá, csak nem tudja, mikor lesz az. Finoman faggatták arról is, hogy nem követi-e húgát.

„Serena sokkal okosabb, mint én. Ő egy bölcs nő. Belekezd az igazi életbe, amivel nekem is utat mutat. Talán én is felnövök"- mondta Venus Williams, mintegy kommentálva testvére eljegyzését. Ha már a Williams nővéreknél tartunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy a női párosban ellenük mutatkozik be Babos Tímea és Anasztaszia Pavljucsenkova. Babos érthetően nem igazán örült a sorsolásnak, de ő is tudja, hogy ha valamikor el lehet kapni őket, akkor az inkább az első fordulója egy Grand Slamnek.