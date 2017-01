75 ász kellett a boldogsághoz

Novak Djokovic nem járt úgy, mint Rafa Nadal, sőt, Fernando Verdasco ezúttal meccslabda közelébe sem jutott. Az Australian Open második napja kánikulával indult, de estére megjött a lehűlés Melbourne-be, szerdára 15 fokkal esik vissza a hőmérséklet.

Az alsó ágon is megfeleződött a mezőny az év első Grand Slamén, és miután valódi meglepetés nem történt, alakulnak a rangadók. Rafa Nadal például, ha legyőzi a 2006-ban döntős Marcos Bagdatiszt a 32 közé kerülésért, akkor sorrendben Alexander Zverev, Gael Monfils és Milos Raonic próbálhatja meg útját állni az elődöntő felé.

A balkezes spanyolnak csak az ausztrál trófea hiányzik, hogy minden Grand Slam-serlegből legalább kettő legyen neki. A formáját, a játékát illetően nagyon bizakodó. Florian Mayer ellen úgy nyert 6:3, 6:4, 6:4-re, hogy egyszer sem vesztette el az adogatását.

Nadal jó formában van Forrás: MTI/EPA/AAP/Julian Smith

„Nagyszerűen sikerült a másfél hónapos felkészülésem Mallorcán, és az elmúlt hetekben is remekül ment a játék. Amikor azt mondom, jól megy a tenisz, az azt jelenti, hogy minden elemével elégedett vagyok. Olyan ember vagyok, aki nem szereti a változásokat. Nagyjából ugyanazok az emberek alkotják a csapatomat a pályafutásom eleje óta. Most csatlakozott hozzánk Carlos Moya, de vele is gyakorlatilag 15 éves korom óta gyakoroltunk együtt, mindig is barátok voltunk. Örülök, hogy velünk van, és az akadémia munkáját is segíti a jövőben. Nem szoktam elhamarkodottan döntéseket hozni, fontos a stabilitás, ilyen kérdésekben pedig mindig egyeztetek a nagybátyámmal, Tonival. Carlos bevonását ő is támogatta, örült az érkezésének. Az emberek azt gondolják, csak néhány hónapot hagytam ki, de az igazság az, hogy a Roland Garros után a US Open volt az egyetlen verseny, ahol fizikálisan százszázalékos voltam. Egyébként szerencsésebb a szezon elején visszatérni, mint év közben, akkor ugyanis nincs lehetőséged rendesen felkészülni, és a többiek is előtted járnak a játékban. Ha nem gondolnám azt, hogy versenyben lehetek úgy, mint az elmúlt tíz évben, akkor valószínűleg nem lennék itt.

Forrás: AFP/Greg Wood

Talán golfoznék, vagy horgásznék otthon. És ezt nagyon őszintén mondom. Nem tudom, hogy sikerül-e már itt, vagy majd Rotterdamban, Acapulcóban, Indian Wellsben, Miamiban, a Roland Garroson, de motivál a küzdelem" – nyilatkozta Rafa Nadal, aki arról is beszélt, hogy kihajózni a tengerre, ott aludni a csónakban, és reggel horgászással indítani a napot nagyszerű, megnyugtató érzés, nagyon szereti.

Szívesen síelne is, de azzal várnia kell a teniszkarrierje végéig, ami még legalább néhány évig tarthat szerinte.

Rafa Nadal tehát az idén már messzebb jutott Melbourne-ben, mint tavaly. Persze, az volt a szokatlan, amikor 2016-ban Fernando Verdasco elbúcsúztatta az első fordulóban.

Verdascónak esélye sem volt Djokovic ellen

A madridi legény ezúttal Novak Djokovic ellen kezdhetett, és tekintettel arra, hogy két hete, Dohában öt meccslabdáról kapott ki a szerbtől, hihetett az újabb csodában.

Djokovic simán nyert Forrás: The Yomiuri Shimbun/Yomiuri/Masahiro Sugimoto

Élete talán legjobb vesztes meccsét játszotta a Rod Laver arénában, 2009-ben. Lehet, ma sem érti, hogy győzte őt le akkor Nadal az elődöntőben. Kedd este nem tudta megközelíteni az akkor nyújtott parádés játékát. A második játszmában ugyan kétszer is brékelőnye volt, de ennél tovább nem jutott (6:1, 7:6, 6:2-re kapott ki).

Miközben Djokovic, Nadal, Raonic, Monfils, Thiem, és Dimitrov is viszonylag könnyedén vette az első akadályt, illetve a selejtezőből érkezett, 38 éves Radek Stepanek szintén a 64 közé került, a második nap tenisztörténeti eseményéről a februárban 38 éves Ivo Karlovic gondoskodott. A horvát óriás 75 ászt adogatott, és 5 óra 15 perces csatában győzte le (6:7, 3:6, 7:5, 6:2, 22:20-ra) Horacio Zeballost. Akadt törlesztenivalója a zágrábinak, mert tavaly novemberben, a Dk-döntőben ő bukta el az utolsó meccset az argentin ellen, a szülővárosában.

Karlovic így ünnepelte győzelmét Forrás: AFP/Saeed Khan

1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:

Djokovic (szerb, 2.)-Verdasco (spanyol) 6:1, 7:6 (7-4), 6:2

Monfils (francia, 6.)-Vesely (cseh) 6:2, 6:3, 6:2

Dimitrov (bolgár, 15.)-O'Connell (ausztrál) 7:6 (7-2), 6:3, 6:3

Ferrer (spanyol, 21.)-Jasika (ausztrál) 6:3, 6:0, 6:2

Escobedo (amerikai)-Medvegyev (orosz) 7:5, 4:6, 7:6 (7-5), 6:1

Thompson (ausztrál)-Sousa (portugál) 6:7 (2-7), 4:6, 6:3, 6:2, 6:1

Csang (dél-koreai)-Olivo (argentin) 6:2, 6:3, 6:2

Fognini (olasz)-Lopez (spanyol, 28.) 7:5, 6:3, 7:5

Dolgopolov (ukrán)-Coric (horvát) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (9-7)

Paire (francia)-Haas (német) 7:6 (7-2), 6:4-nél Haas feladta

korábban:

Raonic (kanadai, 3.)-Brown (német) 6:3, 6:4, 6:2

Thiem (osztrák, 8.)-Struff (német) 4:6, 6:4, 6:4, 6:3

Nadal (spanyol, 9.)-Mayer (német) 6:3, 6:4, 6:4

Goffin (belga, 11.)-Opelka (amerikai) 6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4

Bautista (spanyol, 13.)-Pella (argentin) 6:3, 6:1, 6:1

Gasquet (francia, 18.)-Mott (ausztrál) 6:4, 6:4, 6:2

A. Zverev (német, 24.)-Haase (holland) 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2

Simon (francia, 25.)-Mmoh (amerikai) 6:1, 6:3, 6:3

Carreno (spanyol, 30.)-Polansky (kanadai) 6:0, 3:6, 3:6, 6:2, 3:0-nál Polansky feladta

Kohlschreiber (német, 32.)-Baszilasvili (grúz) 6:4, 3:6, 7:6 (7-2), 6:4

Stepanek (cseh)-Turszunov (orosz) 6:2, 7:6 (7-1), 6:3

Whittington (ausztrál)-Pavlasek (cseh) 6:4, 4:6, 6:2, 6:3

Muller (luxemburgi)-Fritz (amerikai) 7:6 (8-6), 7:6 (7-5), 6:3

Berlocq (argentin)-Albot (moldovai) 6:4, 7:6 (7-4), 5:7, 7:6 (10-8)

Edmund (brit)-Giraldo (kolumbiai) 6:2, 7:5, 6:3

Bagdatisz (ciprusi)-Juzsnij (orosz) 6:3, 3:0-nál Juzsnij feladta

Tiafoe (amerikai)-Kukuskin (kazah) 6:1, 6:7 (3-7), 6:3, 6:2

Nisioka (japán)-Bolt (ausztrál) 6:4, 1:6, 6:2, 6:4

Dutra Silva (brazil)-Donaldson (amerikai) 3:6, 0:6, 6:1, 6:4, 6:4

Young (amerikai)-Fabbiano (olasz) 6:4, 7:6 (7-1), 6:4

nők:

Bacsinszky (svájci, 12.)-Giorgi (olasz) 6:4, 3:6, 7:5

Strycova (cseh, 16.)-Kulicskova (orosz) 6:3, 6:2

Konjuh (horvát)-Mladenovic (francia) 6:4, 6:2

Kovinic (montenegrói)-Cseng (kínai) 6:0, 6:4

Petkovic (német)-Day (amerikai) 6:3, 6:2

korábban:

S. Williams (amerikai, 2.)-Bencic (svájci) 6:4, 6:3

Ka. Pliskova (cseh, 5.)-Sorribes (spanyol) 6:2, 6:0

Cibulkova (szlovák, 6.)-Allertova (cseh) 7:5, 6:2

Konta (brit, 9.)-Flipkens (belga) 7:5, 6:2

Vesznyina (orosz, 14.)-Bogdan (román) 7:5, 6:2

Wozniacki (dán, 17.)-Rodionova (ausztrál) 6:1, 6:2

Watson (brit)-Stosur (ausztrál, 18.) 6:3, 3:6, 6:0

Garcia (francia, 21.)-Bondarenko (ukrán) 7:6 (7-4), 6:4

Gibbs (amerikai)-BABOS (25.) 7:6 (7-3), 6:4

Cornet (francia, 28.)-Goerges (francia) 6:3, 4:6, 6:1

Makarova (orosz, 30.)-Alekszandrova (orosz) 6:0, 4:6, 6:1

Putyinceva (kazah, 31.)-Arruabarrena Vecino (spanyol) 7:6 (9-7), 7:6 (12-10)

Brady (amerikai)-Zanevska (belga) 6:3, 6:2

Minella (luxemburgi)-Linette (lengyel) 7:5, 6:4

Errani (olasz)-Ozaki (japán) 7:5, 6:1

Ostapenko (lett)-Csü (kínai) 6:4, 6:0

Szakkari (görög)-Kontaveit (észt) 6:0, 6:4

Vekic (horvát)-Cabrera (ausztrál) 7:5, 6:2

Oszaka (japán)-Kumkhum (thaiföldi) 6:7 (2-7), 6:4, 7:5

Dodin (francia)-Büyükakcay (török) 7:5, 6:7 (1-7), 6:2

Blinkova (orosz)-Niculescu (román) 6:2, 4:6, 6:4

Safarova (cseh)-Wickmayer (belga) 3:6, 7:6 (9-7), 6:1

Falconi (amerikai)-Han (kínai) 6:1, 7:5

Hszieh (tajvani)-Knapp (olasz) 6:3, 2:0-nál Knapp feladta