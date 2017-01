Babos kiesett, majd kiöntötte a szívét

Elmarad Serena Williams és Babos Tímea találkozója az Australian Open egyéni 3. fordulójában. A 22-szeres Grand Slam-bajnok amerikai teniszezőnő nem okozott meglepetést, viszont a 25. kiemelt magyar elbukott az ugyancsak amerikai Nicole Gibbs ellen (7:6, 6:4), mert a saját démonaival nem tudott megküzdeni. Azt mondta, mostanában elég negatív, és meg kell tanulnia kezelnie azt, hogy jó teniszező lett.

A világranglistán elfoglalt helyezés alapján mindenképp Babos Tímea volt az esélyese a 64 közé kerülésért játszott találkozónak. Nicole Gibbs a 92. ranglistán, ahol a mi játékosunk a 28., ez azért jelentős különbség még akkor is, ha a mai női teniszben szinte bárki képes legyőzni a másikat egy adott napon. Az előjelek nem voltak biztatóak, mert Babos az idén még nem nyert meccset egyéniben, igaz, az amerikai sem csillogott a szezon első két hetében.

Nehéz úgy mérkőzést nyerni egy Grand Slamen, ha valaki a játéktudása harminc százalékát nyújtja, ráadásul az ellenfele nagyon stabil, ritkán ront és megérzi, hogy van keresnivalója. Nagyjából ez történt az 1 óra 42 perces találkozón, ami után Babos Tímea értékelte harminc százalékosra a produkcióját. Küzdött becsülettel, próbálkozott, de túl sok volt a ki nem kényszerített hiba és a bizonytalanság, a rossz döntés a játékában.

Babos sokat hibázott Forrás: MTI/EPA/Mark R. Cristino

Az első játszmában 1:3-ról kapaszkodott és akkor mutatott is valamit abból, ami az elitbe juttatta tavaly. Sajnos az ilyen periódusok néhány percig tartottak csak. Így is volt esély a győzelemre, de a szettet záró rövidítésben 2:1, saját adogatásnál megint jött a hullámvölgy. A második játszmában előbb 0:40-ről hozta a szerváját, majd ő brékelt (3:2), de ez sem nyugtatta meg: rögtön 3:3 lett és érezhetően egyre jobban elbizonytalanodott. A melbourne-i kánikulában, tucatnyi magyar szurkoló bíztatása közepette egy döntő szettben bármi megtörténhetett volna, de egyenlítés hiányában ezt már soha nem tudjuk meg. Gibbs tudta, az a biztos, ha lezárja a mérkőzést és ez a terve sikerült is, 7:6, 6:4-re győzött.

Izgultam, leblokkoltam, gödörben vagyok

A saját honlapján Babos így nyilatkozott rögtön a meccs után: "Sajnálom nagyon! Sajnos fejben elég nagy gödörben vagyok. A tavalyi US Open óta elveszítettem picit a fonalat. Rengeteget készülök és edzek, de sajnos most hullámvölgy van. Nem a játékommal van a baj.

Az utóbbi időben elég negatív vagyok, pedig az edzéseken egyre jobban megy a játék. A mai meccs is csak egy kínszenvedés volt. Annyira izgultam és annyira leblokkoltam. Nem tudtam mit tenni, sajnos."

Babos a végén gratulálhatott Gibbsnek Forrás: Origo

Babos kicsit később helyszíni tudósítónknak is nyilatkozott. „Volt időm lenyugodni a meccs óta, most már mosolyogni is tudok, ez a legegyszerűbb módja, hogy túl tegyem magam a vereségen. Nagyjából kisírtam magam. Nehéz bármit is mondani, mert nem a teniszről volt szó ezen a meccsen. Sajnos az elmúlt időszakban sem a tenisszel volt a probléma. Nagyon jól sikerült a felkészülésem, rengeteget edzettem és fejlődtem minden téren, de ahogy elkezdődött a szezon, úgy izgultam, mint már két éve nem. Tehát ez egy régi szituáció, elég izgulós játékos voltam mindig.

Csak szenvedett Gibbs ellen is Forrás: MTI/EPA/Mark R. Cristino

Meg kell tanulnom kezelni azt, amit elértem, hogy egy nagyon komoly szintre jutottam a teniszben. Elbizonytalanodtam, hogy én tényleg top 25-ös játékos vagyok-e, valóban ott van-e a helyem, mi lehet a következő célom? Ezeket tisztázni kell magamban. Az elmúlt időszakban elég negatív és türelmetlen voltam magammal szemben. Újra vissza kell találnom a pozitív gondolkodáshoz. Most az a legfontosabb, hogy türelemmel visszataláljak ahhoz a Timihez, aki tavaly olyan jól tudott játszani, összeszedjem magam, tudjak bízni a játékomban. Ha ez sikerül, akkor újra jönnek majd az eredmények. Három fontos szavam van, a munka a fegyelem és a türelem. Az első kettővel nincs gond, a türelem és a hit, ami segíteni fog átlendülni ezen az időszakon" - magyarázta Babos Tímea az Origónak.

Vissza a régi Timit! Forrás: AFP

Az egyéniben tehát nincs már magyar az idei Australian Openen, de a párosban még lehet maradandót alkotni, igaz a Williams nővérek ellen nem lesz könnyű.