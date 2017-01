Két év után visszavágott

Szerdán már a 32 közé kerülésért játszottak a Melbourne parkban és Marin Cilic, valamint a fiatal hazai kedvenc, Nick Kyrgios bukása jelentette a meglepetést. Roger Federer a játékban javulva lépett tovább, de Stan Wawrinka és Nisikori Kej sem szenvedett úgy, mint hétfőn. A világelső Andy Murray könnyen hozta a kötelezőt.

Amióta 2015-ben a 19 éves Nick Kyrgios 5:7, 4:6-ról és meccslabdáról megfordította a meccset az Australian Open 4. fordulójában, az akkor 30 éves Andreas Seppi ellen a Hisense arénában, neki adják a legnagyobb esélyt, hogy 1976 után (Mark Edmondson nyert abban az évben) végre újra ausztrált ünnepelhetnek majd Melbourne-ben.

Néhány napja a canberrai fiatalember arról beszélt, hogy képesnek tartja magát az Australian Open megnyerésére. Ha francia, brit, vagy amerikai lenne, akkor biztos, hogy a Roland Garros, Wimbledon, vagy a US Open centerpályáján játszaná a meccseit. Melbourne-ben viszont rendre a második számú arénában láthatják a szurkolók, mert ő ott érzi igazán jól magát. Szerinte a Hisense-ben többségben vannak az átlagemberek, az igazi drukkerek, ráadásul amúgy egy kosárlabdacsarnok, ami szintén nagyon közel áll hozzá.

Nick Kyrgios Forrás: AFP/Peter Parks

Másfél órán át úgy tűnt, ezúttal nem lesz dráma. Andreas Seppi visszacsúszott a 89. helyre a ranglistán, ahol Kyrgios 40-et lépett előre az elmúlt két évben. Az ausztrál könnyedén vezetett 6:1, 7:6-ra, az aréna tombolt, már ünnepelte őt. A fiatalok körében hihetetlen népszerű a botrányoktól sem mentes tehetség, aki juniorként megnyerte az Australian Opent. Aztán a lazaságtól olykor majdnem széteső Kyrgios kicsit talán kiengedett fejben és mire újra összeszedte magát már az ötödik szettben párbajoztak és az olasz 6:5-nél a meccsért adogathatott.

Az ausztrál mindent bedobott, egyszer egy hihetetlen lezser, szemtelen mozdulattal a két lába között ütötte vissza a labdát és egyenlített, majd 8:7-nél már ő jutott meccslabdához. Ezt Seppi hárította egy hatalmas tenyeressel és végül 10:8-ra hozta a döntő játszmát. Szegény ausztrálok! Az idén sem valószínű, hogy lesz hazai bajnokuk a férfi egyesben.

Andreas Seppi ünnepli ötszettes győzelmét Forrás: AFP/Peter Parks

Hajléktalanoknak a belvárosban bűzölgő alkalmi tábora árnyékolja be az Australian Opent. Miközben Melbourne-t a világ legélhetőbb városaként tartják számon, egyre kezelhetetlenebbé válik a hajléktalanok helyzete a metropolis szívében, a híres Flinders streetnél.

A központból az Australian Openre vezető legfontosabb gyalogos út, amihez néhány napja adtak át egy új gyalogos felüljárót, pont keresztezi a szeméttel, ételmaradékokkal, piszkos ruhákkal, mocsokkal terhelt hajléktalan-tábort. A környékbeli üzletek tulajdonosai a rendőrségre panaszkodnak, mert nem lép fel elég határozottan a jelenség ellen, nem kezeli a problémát

A teniszre érkezett turisták nem értik, hogy lehetséges ez, folyamatosan agresszív kéregetők molesztálják őket. Az Australian Open tavaly 278 millió dollárt generált Victoria állam gazdaságába és több mint 720000 szurkolót fogadott. A kontraszt óriási. Az illetékesek egyelőre várnak, miközben a hajléktalanválság fokozódik Melbourne-ben, igaz a teniszre nem gyűrűzik be.

Roger Federer már a 3. fordulóra készülhet Forrás: AFP/Saeed Khan

Pénteken lesz az első igazi tesztje Roger Federernek. A svájcira újabb kvalis várt szerdán a Rod Laver arénában. A 20 éves, amerikai Noah Rubin (a 2014-es junior wimbledoni bajnok) ugyan látványosan teniszezett az alapvonalról, de komolyabb kárt nem tudott tenni Federer játékában. A teljesítményével azért meglepte a bázelit, aki dicsérte őt, Nisikorihoz hasonlította, ám azt is megjegyezte, hogy manapság nagyon nehéz megmondani, kiből lesz bajnok, ki ér a csúcsra.

Azt viszont Federer is tudja, hogy pénteken, Tomas Berdych ellen több kell annál, mint amit eddig mutatott. „Néhány hete aláírtam volna, ha valaki azt mondja, hogy a 3. fordulóban leszek és így érzem majd magam. Azért remélem, hogy még ennél is fogom jobban érezni magam. De nagyon fontosak azok az információk, amiket most gyűjtök a játékommal, a szervezetemmel és mindennel kapcsolatban"- magyarázta Roger Federer.

Eredmények, 2. forduló (a 32 közé jutásért), férfiak:

Seppi (olasz) - Kyrgios (ausztrál, 14.) 1:6, 6:7 (1-7), 6:4 6:2, 10:8

Wawrinka (svájci, 4.) - Johnson (amerikai) 6:3, 6:4, 6:4

Nisikori (japán, 5.) - Chardy (francia) 6:3, 6:4, 6:3

Berdych (cseh, 10.) - Harrison (amerikai) 6:3, 7:6 (8-6), 6:2

Tsonga (francia, 12.) - Lajovic (szerb) 6:2, 6:2, 6:3

Federer (svájci, 17.) - Rubin (amerikai) 7:5, 6:3, 7:6 (7-3)

M. Zverev (német) - Isner (amerikai, 19.) 6:7 (4-7), 6:7 (4-7), 6:4, 7:6 (9-7), 9:7

Lacko (szlovák) - Szela (izraeli) 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

Dzsaziri (tunéziai) - Bublik (kazah) 6:2, 6:3, 7:5

nők:

Kerber (német, 1.) - Witthöft (német) 6:2, 6:7 (3-7), 6:2

Kuznyecova (orosz, 8.) - Fourlis (ausztrál) 6:2, 6:1

Cirstea (román) - Suarez Navarro (spanyol, 10.) 7:6 (7-1), 6:3

Szvitolina (ukrán, 11.) - Boserup (amerikai) 6:4, 6:1

V. Williams (amerikai, 13.) - Vögele (svájci) 6:3, 6:2

Riske (amerikai) - Csang (kínai, 20.) 7:6 (9-7), 4:6, 6:1

Pavljucsenkova (orosz, 24.) - Vihljanceva (orosz) 6:2, 6:2

Kr. Pliskova (cseh) - Begu (román, 27.) 6:4, 7:6 (10-8)

Bouchard (kanadai) - Peng (kínai) 7:6 (7-5), 6:2

Jankovic (szerb) - Görges (német) 6:3, 6:4

Tüan (kínai) - Lepchenko (amerikai) 6:1, 3:6, 10:8