Párosan szép az élet

Lehet, emlékezetesebb lett volna a Williams nővérek ellen játszani az Australian Openen, de Babos Tímea és Anasztaszija Pavljucsenkova nem bánkódott a párosban 14-szeres Grand Slam-bajnok amerikai kettős visszalépése miatt, és csütörtök délután, az Australian Open 4. napján időnként tanári, látványos játékkal magabiztosan győzte le 6:4, 6:2-re a Sorana Cirstea, Carina Witthöft párt, és jutott a 32 közé.

A korai egyéni búcsú után a páros maradt Babos Tímeának, hogy emlékezetessé tegye a szezon első Grand Slamét. A múlt héten Sydney-ben hibátlanul kezdték az idényt új partnerével, de tekintettel arra, hogy az orosz tavaly nem koncentrált a párosra, így nem lettek kiemeltek Melbourne-ben. Először a sorsolás sem kedvezett nekik, mert megkapták a Williams testvéreket. Aztán Venus, kímélendő a sérült könyökét, visszalépett, így a szerdára tervezett meccs elmaradt, és jöhetett egy jóval könnyebb rivális. Igaz, a román Sorana Cirstea és a német Carina Witthöft is jó kis játékos az egyéniben (Cirstea már a 32 között van, míg Witthöft játszmát nyert a címvédő Kerber ellen a 2. fordulóban). A páros persze más műfaj, és ez szerencsére ezúttal is kiderült.

Babosék technikás megoldásokkal szórakoztatták a közönséget Forrás: Origo

Remekül indult a találkozó a tűző napon, gyors brékkel 2:0 lett, de Pavljucsenkova elbukta a saját adogatását, így kezdődhetett minden elölről. Döntőnek bizonyult, hogy hiába adogatott Witthöft 3:3, 40:0-nél, Babosék innen fordították meg a gémet, és végre az orosz adogatása is összeállt. A játszmáért szerválva Babos esélyt sem adott az ellenfélnek. Egyébként is kiemelkedett a négyesből, látszott, hogy ő érzi, érti legjobban a párost. Fontos pillanatokban jól lépett keresztbe a hálónál, és az alapvonalról is labdabiztosabb volt, mint két napja az egyéniben.

A második szett időnként olyan örömteniszt hozott, amit ritkán látni ezen a szinten: a magyar és az orosz is csillogott a hálónál, technikás, finom megoldásokkal szórakoztatva önmagukat és a publikumot. A német és a román hárított ugyan három meccslabdát is, de Babos Tímea adogatójátékán nehéz volt fogást találni ezen a délutánon.