Roger Federer bámulatos teniszleckét adott

Roger Federer parádézott, mintegy üzenve a többieknek, hogy nem nyaralni jött, szegény Tomas Berdych volt ehhez az alany. Hiába kért elnézést az ESPN kommentátora egy „elszólásáért", a tévécsatorna vezetői kitették a közvetítők csapatából Doug Adlert. Az Australian Open 5. napját nem a teniszpályákon történtek tették emlékezetessé: egy őrült autós Melbourne szívében a gyalogosok közé hajtott és három ártatlan embert megölt.

Estig kellett várni a csúcsteniszre

A hűvösre, szelesre, esősre fordult helyi időjárás nem okozott különösebb problémát az Australian Openen. Fedhető tetejű arénából három is van a világ talán legmodernebb teniszkomplexumában és a szurkolók szívesebben ülnek a lelátón, ha nincs meleg. Kis túlzással azt is mondhatnánk, pénteken, amikor már a 16 közé kerülés volt a tét, egészen estig kellett várni valami látványos, szenzációs teniszre.

Andy Murray nem járt úgy Sam Querrey-vel, mint Novak Djokovic tavaly Wimbledonban, könnyedén elintézte az amerikait. Stan Wawrinka viszonylag simán jutott túl a szerb Victor Troickin és Jo-Wilfried Tsonga rajongóinak sem kellett aggódniuk különösebben.

Nincs már hazai teniszező a mezőnyben a férfiaknál, és a nőknél is a Moszkvában született Daria Gavrilova az egyetlen ausztrál. Az évek óta komoly tehetségként számon tartott Bernard Tomic ezúttal sem tudta átlépni a saját árnyékát, pedig a brit Daniel Evans nem tartozik a legyőzhetetlen kategóriába.

Daniel Evans (b) győzelmet ünnepelhetett a hazai reménység, Bernard Tomic ellen Forrás: AFP/Saeed Khan

A nőknél a kétszeres Grand Slam-bajnok Szvetlana Kuznyecova és a korábbi világelső Jelena Jankovic 3 óra 36 perces csatát nyomott (a végén az orosz örülhetett). Mindketten az idén ünneplik a 32. születésnapjukat, de úgy látszik, nem csak a férfiteniszben játszanak egyre többen, túl a harmincon, a csúcs közelében.

A 2014-ben ugyanitt elődöntős Eugenie Bouchard hiába közelít a korábbi formájához, Martina Hingis páros partnere, az amerikai Coco Vandeweghe ellen a jelenlegi teljesítménye még kevésnek bizonyult, igaz, nem sok hiányzott.

Kiesett a kanadai szépség, Eugenie Bouchard Forrás: AFP/William West

A címvédő Angelique Kerber először nyert játszmavesztés nélkül 2017-ben, de ha Vandeweghe jó napot fog ki, akkor a negyeddöntőbe jutásért nehéz pillanatokat élhet át a német. Akár bíztató is lehet, hogy Babos Tímea párja, Anasztaszia Pavljucsenkova a harmadik egyéni mérkőzését is megnyerte. Legutóbb ráadásul a 11. kiemelt Jelina Szvitolinát verte. Remélhetőleg a szombati párosban hasonló játékkal segíti a magyar-orosz kettős újabb sikerét (egy verhető német-francia duón át vezet az út a 16 közé).

Gorilla vagy gerilla?

Venus Williams nagyon simán intézte el a számára ismeretlen kínai riválisát és nem igazán akarta kommentálni a két nappal korábban történteket. A svájci Stefanie Vögele elleni mérkőzését közvetítve, az ESPN riportere enyhén szólva is félreérthetően fogalmazott. „Ha elrontja az első adogatását, Venus azonnal lecsap rá. Nézzék, Venus belép és jön a gorilla effektus" - mondta Doug Adler.

Később nyilvánosan elnézést kért, és úgy fogalmazott, hogy ő gerillára gondolt (az angolban sincs a kiejtés tekintetében nagy különbség a két szó között, gorilla, guerilla). A főnökei úgy látták jónak, ha megköszönik az eddigi munkáját.

„Csodálatos pályafutásom volt, tele pozitívumokkal, azokra koncentrálok. Mi mást is tehetnék? Gyönyörű életem van. Mindig is csak a jelentős, valóban fontos dolgokra figyeltem"- válaszolta Venus Williams a „gorilla-ügyet" firtató kérdésre.

Venus Williamsnek esze ágában sincs panaszkodni Forrás: AFP/Greg Wood

Federer oktatott

A Rod Laver aréna záró felvonásában a létesítmény névadója is őszinte csodálattal figyelte Roger Federer játékát. A svájci egy-egy bámulatos megoldása után kedvesen, elismerően mosolygott a 78 éves legenda a lelátón. Kevés előjele volt annak, hogy Federer úgy fog csillogni Tomas Berdych ellen, ahogy azt tette pénteken. A cseh még a csúcson járó Federernek is tudott kellemetlen órákat okozni, pályafutása során összesen hatszor bizonyult jobbnak a bázelinél (Wimbledonban és a US Openen is verte őt korábban).

Federer üzent a riválisoknak Forrás: AFP/William West

Federer két rivális legyőzésével jutott a 3. fordulóba és egyik ellen sem mutatott olyan teniszt, amiből arra lehetett következtetni, hogy képes csodára. Aztán Berdych ellen elkezdett sülni a keze, egészen másképp mozgott, mint hétfőn, vagy akár szerdán. Minden bejött neki, bámulatos teniszleckét adott a szegény csehnek, aki időnként mosolyogva nézett fel a páholyába az edzőjére, Goran Ivanisevicre, mintegy azt mondva neki, láttad, ilyen nincs.

Tomas Berdychnek nem volt ellenszere Federer teniszére Forrás: AFP/William West

Nem volt segítség, nem is lehetett, mert Federer káprázatosan, agresszívan, variábilisan játszott, egyetlen pici fogadóelőnyhöz sem engedte Berdychet, aki nem talált fogást rajta. A kérdés most már úgy szól, hogy Roger Federer akkor is tudja-e produkálni ezt, ha komolyabb ellenállásba ütközik és tovább tart a mérkőzés másfél óránál. Az ugyanis már egyértelmű, hogy a féléves kihagyás nem látszik a játékán.