A világelső ellen készülhet Babos Tímea

Az Australian Open 6. napján Babos Tímea és az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova sikerrel vette a második akadályt is a női párosban, de a legjobb 16 között a ranglistát jelenleg vezető Bethanie Mattek-Sands következik, aki a cseh Lucie Safarovával már három Grand Slamen maradt veretlen és most a 2. kiemeltek.

Miközben a Rod Laver arénában Serena Williams adott teniszleckét a Babos Tímeát búcsúztató Nicole Gibbsnek (6:1, 6:3 63 perc alatt), a legjobb magyar már levezetett a páros mérkőzése után. „Természetesen ott van a fejemben, hogy milyen jó lenne, ha én is játszhatnék az egyéniben, de ugyanakkor tudom, hogy ez már a múlt, nem tudok rajta változtatni, ezért inkább arra figyelek, amit tudok kontrolálni"- válaszolta Babos Tímea, amikor erre emlékeztettem.

Meccs után az emléktárgyak dedikálása is a munka része Forrás: Origo

Nincsenek véletlenek

A német Tatjana Maria és a francia Pauline Parmentier lebecsülése nélkül, azért várható volt, hogy nem ők fogják megállítani Babosékat Melbourne-ben, ahova szombaton visszatért a nyár. Két tapasztalt teniszező, de a 17. éve profi Parmentier nem véletlenül 355. a páros ranglistán és soha nem jutott túl a 2. fordulón Ausztráliában.

Álomszerűen indult a találkozó: sorozatban 12 pontot nyert a magyar-orosz kettős és folyamatos mosolygás közepette gyorsan 3:0 lett. Az ilyen kezdés olykor megbosszulja magát, mert képes elkényelmesíteni, kizökkenteni a biztosan vezetőt. A szinte kötelező megtorpanás most is bekövetkezett, amire az ellenfél feljavulása és Pavljucsenkova gyengébb játéka volt a magyarázat. Kicsit akár meg is ijedhettünk volna 4:4-nél, de szerencsére Babos Tímea adogatásával újra meglett a vezetés és Mariára az egész meccsen lehetett számítani. A 2. játszma nem hozott nagy fordulatot, az igazán fontos pillanatokban Babos rendre jól koncentrált, kiemelkedett a négyesből. A vége, 65 perc alatt 6:4, 6:2 lett, ami már jobb, mint a tavalyi eredmény, mert akkor a 2. forduló a végállomást jelentette Katarina Srebotnik oldalán.

Jó lenne két nap múlva is ilyen mosolygós arcokat látni Forrás: Origo

A negyeddöntőbe jutáshoz nagyon komoly bravúr kell, mert a háló másik oldalán a jelenlegi világelső Bethanie Mattek-Sands áll majd azzal a Lucie Safarovával, akivel eddig három Grand Slam-versenyt nyert. Babos Tímea úgy emlékszik, hogy ellenük még soha nem tudott győzni, bár néhány nagy csatája már volt velük, különböző partnerekkel. Ha Pavljucsenkova átmenti azt a formát, amivel az egyéniben már a legjobb 16-ban jár és Babos hozza akár a mai teljesítményét, akkor a helyzet nem reménytelen.

Fejpánt, fekete térdzokni és harci festés = Bethanie Mattek-Sands Forrás: AFP/Saeed Khan

A nőknél a szombat sem múlik el meglepetés nélkül. A Melbourne-ben, 2014-ben döntős, az idén 6. kiemelt Dominika Cibulkova nem bírt az orosz Jekatyerina Makarovával (6:2, 6:7, 6:3), míg a selejtezőből érkezett Jennifer Brady elbúcsúztatta a 14. kiemelt Jelena Vesznyinát (7:6, 6:2).

Megkezdődött a juniorok bajnoksága is. Az egyetlen magyar induló, Piros Zsombor sikerrel mutatkozott be, 6:1, 6:3-ra győzte le holland riválisát, amivel már messzebb jutott, mint egy éve, amikor újoncként egyből kiesett.