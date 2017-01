A halál torkából menekült meg Djokovic cuki legyőzője

Egészen mélyről küzdötte fel magát Gyenyisz Istomin, az Australian Openen a címvédő Novak Djokovicot kiejtő üzbég teniszező évekig nem tudott rendesen sétálni sem. Mára a játékostársak egyik kedvence lett.

Gyenyisz Istomin pályafutása első Grand Slam-meccsén 11 éve a pályafutása csúcsán járó Roger Federert kapta az Australian Openen, mindössze hét játékot tudott ellene nyerni, az idén pedig kiejtette a címvédő Novak Djokovicot. A 30 éves üzbég játékos a nyolcaddöntőbe jutással karrierje legjobb GS-tornáját futja, pedig 16 évvel ezelőtt még az élete is veszélybe került.

Djokovic is csak gratulálhatott neki Forrás: AFP/Peter Parks

Istomin 2011-ben komoly autóbalesetet szenvedett, miközben egy Future-tornára tartott. Az orvosok szerint a csodával határos módon élte túl az ütközést, megúszta egy lábtöréssel, de így is három és fél hónapot töltött a kórházban. Másfél évig nem tudtam rendesen sétálni sem - emlékezett vissza a teniszező az ESPN-nek. - Aztán egyszer csak elkezdtem szépen járni, előkaptam a teniszütőmet is, és két év után újra játszottam. Elindultam néhány kisebb tornán Oroszországban, volt is olyan, amelyet megnyertem. Anyám biztatott is, hogy küzdjek keményen, visszatérhetek" - mondta Istomin, akinek - a férfi mezőnyben szinte egyedülálló módon - az édesanyja, Klaudiya Istomina az edzője.

Az édesanyja az edzője Forrás: DPPI/Ella Ling

Istomin elárulta, hogy soha nem gondolta, hogy valaha ezen a szinte fog játszani, csupán néhány Future-tornán szeretett volna elindulni. "Nem volt különösebb célom, csak élveztem, hogy ismét játszhatok. A balesetem előtt az első számú üzbég teniszező voltam, de utána nem bíztak abban, hogy visszatérhetek, teljes joggal. Pénzem sem volt utazni a tornákra, szóval nagyon mélyről kellett visszajönnöm, de ahogy jöttek az eredmények, úgy jöttek a szponzorok is."

Azóta több mint 4 millió dollárt teniszezett össze, és az egyik legkedveltebb játékos lett az öltözőben, Federer a minap így nyilatkozott róla: "Gyenyisz szuper cuki."

Az egyik legkedveltebb játékos Forrás: DPPI/Ella Ling

"Ez egy kicsit furcsán hangzott - reagált nevetve Istomin. - Valóban nagyon kedves vagyok mindenkivel, és nagyon tisztelek minden játékostársamat, legyen az Roger Federer vagy a világranglista 200. helyezettje. Igyekszem mindenkinek előre köszönni, néhány szót váltani mindenkivel."

A régóta keringő pletykára, miszerint 11 lábujja van, az ESPN-nek adott interjúban reagált: "Nem, ez nem igaz. A lábméretem 13-as, de ugyanannyi lábujjam van, mint mindenki másnak."

Istomin az Australian Open nyolcaddöntőjében Dimitrovval küzd meg a nyolc közé kerülésért.