Varázslatok is kellettek Federer győzelméhez

Tomas Berdych után egy másik top 10-es teniszezőt is elbúcsúztatott az idei Australian Opentől Roger Federer. A Melbourne-ben négyszer győztes svájci lassan kezdett Nisikori Kei ellen, de aztán gyorsan felpörögve, 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3-ra verte a 27 éves japánt. A keddi negyeddöntőben Andy Murray helyett Mischa Zverevvel találkozik a bázeli, míg Stan Wawrinka a francia Jo-Wilfried Tsonga ellen folytathatja a legjobb nyolc között.

„Nagy rajongója vagyok a játékának. Övé az egyik legjobb fonák. Szeretem, ahogy keresztbe lövi az alapvonalra. Hihetetlen gyorsak a lábai és erős fejben. Ha elkapja a ritmust, nehéz megállítani. Ez egészen más mérkőzés lesz, mint Tomas ellen. Nagyon komoly tesztre számítok"- mondta Roger Federer még pénteken az ötödik kiemelt Nisikori Keiről, illetve kettejük találkozójáról.

Federer öröke Nisikori ellen Forrás: The Yomiuri Shimbun/Yomiuri/Masahiro Sugimoto

Azt is elárulta, hogy önmagát is meglepte a teljesítményével és szívesebben játszik a legjobbak ellen, mert őket ismeri, tudja, mit kell teniszeznie. Legutóbb 2015-ben mérkőztek a szezonzárón, Londonban, akkor Federer győzött, de az eddigi hat meccsükből kettőt is megnyert a japán.

A svájci győzelme a 13. Australian Open- és összesen a 49. Grand Slam-negyeddöntőt jelentette volna neki, mindkettő rekord a maga kategóriájában. Amikor Nisikori Kei gyorsan elhúzott 5:1-re az első játszmában, néhányan talán arra gondoltak, szegény Roger Federer... A svájci azonban nem sajnálkozott, inkább a japán után eredt és utol is érte. A rövidítést ugyan elvesztette, de a folytatásban egyre többet varázsolt. Szenzációsan szervált és a pálya bármelyik szegletéből képes volt meglepő, pontot érő megoldásra.

Ilyen ütései voltak Federernek:

Egy kisebb megingása volt a negyedik szett elején, de egyébként géniuszhoz méltó előadással szórakoztatta a közönséget és győzte le az ötödik kiemelt Nisikori Keit 3 óra 24 perces csatában.

Australian Open, férfi nyolcaddöntő:

Federer (sávjci)-Nisikori (japán) 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3