Agassi finoman odamondott Kyrgiosnak

Andre Agassi megérti a rebellis teniszezőt, Nick Kyrgiost, de egyelőre nem lenne az edzője. Az ausztrál játékos odáig eljutott a személyiségfejlődésben, hogy elismerte: szüksége lenne edzőre.

Nick Kyrgios, a tenisz rosszcsontja az Andreas Seppi elleni arcpirító veresége után elismerte: jót tenne neki, ha lenne egy edzője. Az Australian Open egyik hazai sztárja egy nála gyengébb játékostól kapott ki, két szett előnyből.

Andre Agassit is megkérdezték a fenti kijelentésről, de a legendás amerikai játékos azt mondta: átérzi valamennyire Kyrgios problémáit, de nem ő megfelelő edző a számára. "Most luxus lenne ennyi időt szánnom erre" - nyilatkozta Las Vegasból videón.

Agassi elmondta a véleményét Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ed Mulholland

A nyolcszoros Grand Slam-győztes az egyik legokosabb teniszező volt, most is intelligensen, finoman mondott oda a rebellis ausztrálnak: "Kyrgios fiatal, különös személyiség, akivel sok időt kellene töltenem, hogy megértsem. Remélhetőleg ő is akar fejlődni, bárki is legyen az edzője."

Kyrgiosnak a sötét múltja ellenére is szurkolt a melbourne-i közönség, de kifütyülték, amikor Seppi a meccsért adogatott, Kyrgios pedig flegmán a lába közt adott vissza egy labdát. Korábban Sanghajban és Wimbledonban is eljátszotta már, hogy nem szakad meg a szerinte nem fontos labdamenetekben.

Kyrgiost most is sokan kritizálták, John McEnroe egyszerűen a "tenisz szégyenfoltjának" nevezte,tavaly pedig eltiltást és pénzbüntetést is kiharcolt a renitens viselkedésével. Mostanra eljutott odáig, hogy "komolyabban kell vennem az edzőkérdést. Nem hiszem, hogy van rajtam kívül top százas játékos edző nélkül. Ezen változtatni kell."

Agassi megérthetné

Egy időben Agassit is sokan ellenszenvesnek találták, mert úgy gondolták, fütyül a sportra, és számára az "imázs minden".

Kyrgios küzd Forrás: AFP/Tony Ashby

"Nem ismerem Kyrgios hátterét - kezdte Agassi. - Engem mindig is jobban érdekelt a játék, mint ahogy látszott rajtam. Én így védekeztem, így rejtőztem el magam elől. Sokáig tartott, míg túltettem magam ezen, és megszenvedtem érte. Sokat tanultam arról, mennyire szenvedhet valaki, ugyanakkor mégis mennyi jó dolog lehet jelen közben.

Agassi nem látja tragikusnak Kyrgios kijelentését, miszerint nem szereti a teniszt, benne is volt ilyen érzés, de elrejtette: "Számomra felemelő volt, hogy beismerte, mert nekem sokáig tartott megértenem ezt, és biztosan nem akartam beszélni róla."

Szóval Agassi egyelőre nem lesz Kyrgios edzője, de nem csapja be előtte az ajtót, mert nagyon is érdekelné egy olyan munkakapcsolat, amelyben valakit ő segítene jobb játékossá válni.