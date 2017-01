Agresszív apa elől menekült el a melbourne-i tündérmese hőse

Egy németországi születésű, Floridában lakó horvát lány okozta eddig talán a legnagyobb meglepetést az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyesében: Mirjana Lucic-Baroni 34 évesen, 17 és fél év után jutott el ismét egy Grand Slam-torna negyeddöntőjébe. Az agresszív apa elől Amerikába menekülő, három évre visszavonuló teniszező reméli, még nem ér véget számára a melbourne-i tündérmese.

Az 1982. március 9-én Dortmundban született játékos üstökösként robbant be a tenisz világába, 1996-ban US Opent, 1997-ben Australian Opent nyert a juniorok között, ezzel ő lett a harmadik olyan teniszező Martina Hingis és Jennifer Capriati mellett, aki 14 éves koráig két komoly viadalt is meg tudott nyerni.

1997 áprilisában mutatkozott be a felnőttek között, egy év múlva 15 évesen, 10 hónaposan és 21 naposan már Grand Slam-győztesenek mondhatta magát, Martina Hingis oldalán ugyanis megnyerte párosban az AusOpent, majd vegyes párosban Mahesh Bhupathival döntős volt Wimbledonban.

Martina Hingisszel 1998-ban párosban nyert Australian Opent Forrás: AFP/William West

Párosban a világranglista 19. helyéig jutott, egyesben pedig 1998 májusában a 32. volt, addigra a horvátországi Bol városában már két WTA-tornát nyert, Strasbourgban pedig akadt egy döntős szereplése.

1999-ben egy kaotikus szezonban még elődöntős volt Wimbledonban úgy, hogy kiverte Szeles Mónikát és Nathalie Tauziat-t, a négy között pedig Steffi Graf állította meg. Akkor már azonban az Egyesült Államokban élt, ahová egy évvel korábban agresszív apja elől menekült el az egész családdal.

Mirjana Lucic-Baroni Forrás: AFP/Paul Crock

Kilenc éve a New York Times arról számolt be, hogy Lucic apja és egyben edzője, Marinko fizikailag és mentálisan is terrorizálta, akkor telt be végleg a pohár, amikor Wimbledonban egy vita során őt és édesanyját, Anjelkát is megverte.

A teniszező édesanyjával és a négy testvérével az Egyesült Államokba menekült, és távoltartási végzéssel próbálta megakadályozni, hogy apja a közelébe kerülhessen. Elmondása szerint a fizikai terror mellett apja és unokaöccse rendszeresen meglopta őt, és elvették a teniszezéssel keresett pénzdíjait is.

„Több verést kaptam, mint amennyit bárki el tudott volna képzelni, túl veszélyes lett volna Horvátországban maradnom" – nyilatkozta 1998-ban a Slobodna Dalmacija horvát napilapnak. A zágrábi Vecenji Listben ugyanakkor az apa, Marinko Lucic – aki korábban tízpróbázóként szerepelt olimpián is jugoszláv színekben – azt mondta, sohasem alkalmazott túlzott erőszakot. Ha alkalmanként le is kevertem neki egy pofont, csak azért tettem, mert úgy gondoltam, az a legjobb – nyilatkozta, hozzátéve, szerette volna, ha lánya olyan példaképpé válik, mint Pete Sampras, Steffi Graf vagy Szeles Mónika.

Forrás: AFP/Paul Crock

A menekülés és a családot sújtó pénzügyi problémák alaposan visszavetették a teljesítményét, 2003-ig még elindult a Grand Slam-tornákon, de semmilyen sikert nem ért el. Gyakorlatilag visszavonult, 2004 és 2006 között mindössze két kisebb versenyen indult el.

2007-ben kezdett kacérkodni a visszatéréssel, de a 2010-es wimbledoni tornáig Grand Slam-viadalok közelébe sem került. Akkor nyert két ITF-tornát, de WTA-sikerig 2014-ig kellett várnia, amikor Quebec Cityben Venus Williams ellen 6:4, 6:3-ra győzött és 16 év, 4 hónap után ismét komoly tornát nyert – ez azóta is világrekordnak számít.

Idén Melbourne-ben eddig minden összejött neki, a kínai Vang, a lengyel Agnieszka Radwanska, a görög Szakkari és az amerikai Brady legyőzésével már a cseh Karolina Pliskova elleni negyeddöntőre készülhet.

Közel 18 év után jutott ismét ilyen magasságba, és reméli, képes lesz továbblépni.