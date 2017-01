Ezt azért még Federer sem gondolta volna

Roger Federer nem járt úgy, mint Andy Murray. A világelső skótot búcsúztató Mischa Zverev ellen újra parádézott: 92 perc alatt 65 pontot érő ütése volt és 6:1, 7:5, 6:2-re nyert. A másik negyeddöntőben a férfiaknál Stan Wawrinka a vártnál simábban intézte el Jo-Wilfried Tsongát (7:6, 6:4, 6:3), így csütörtökön a két svájci jóbarát egymás közt döntheti el, melyikük lesz ott vasárnap az Australian Open döntőjében.

Australian Open, negyeddöntő:

Federer (svájci, 17.)-M. Zverev 6:1, 7:5, 6:2

Roger Federer nem járt úgy, mint Andy Murray. A világelső skótot búcsúztató Mischa Zverev ellen újra parádézott: 92 perc alatt 65 pontot érő ütése volt, és 6:1, 7:5, 6:2-re nyert.

Akik január 13-a előtt vették meg a jegyüket az Australian Open 9. napjának esti műsorára, csak azt tudhatták, hogy az egyik negyeddöntő mérkőzést láthatják a férfiaknál. Aztán kezdhettek reménykedni abban, hogy összejön Andy Murray és Roger Federer csúcstalálkozója. A svájci útja tűnt nehezebbnek, mert Nisikori Kei is a legyőzendő akadályok között szerepelt, ami fél év kihagyás nélkül is kihívás a 35 éves legendának. A folytatás ismert, Federer ötjátszmás thrillert nyert a japán ellen, mikor a skót váratlanul kapitulált az eddig nem sok vizet zavart Mischa Zverev szerva-röpte játéka előtt. Nehéz elképzelni, hogy bárki is csalódott volt (Murray szurkolóit leszámítva) az új szereposztás miatt.

Megható pillanatok vezették fel az esti programot. Előbb Andy Roddickot és belgiumi otthonából videóüzenetet küldött Kim Clijsterst köszöntötték a Rod Laver arénában, mert egy kerekesszékes teniszezővel és egy újságíróval együtt őket választották be az idén a Tenisz Hírességek Csarnokába. Az eseményre kisétált a pályára több mint húsz legenda, így például Margaret Court, Evonne Goolagong-Cawley, Chris Evert, Martina Navratilova, Lindsay Davenport, Rod Laver, Ken Rosewall, Stan Smith, John McEnroe, Boris Becker, Pat Rafter és Jim Courier. Andy Roddick megilletődötten azt mondta, nem érzi, hogy ilyen óriások között lenne a helye. Kim Clijsters néhány hónapja szülte meg harmadik gyermekét és ezért nem vállalta az utazást, de reméli, hogy jövőre visszatérhet Melbourne-be.

A két főszereplő bevonulása előtt még a lelátóra figyelt mindenki, mert egy ausztrál fiatalember úgy gondolta, barátnője annyira szereti a teniszt, hogy az a legbiztosabb, legromantikusabb, ha itt és most kéri meg a kezét. A közönség persze tapsolt és visított, a meglepett hölgy pedig boldogan igent mondott az előtte féltérdre ereszkedett hősszerelmesnek.

előtte féltérdre ereszkedett hősszerelmesnek. Amit ezután láttunk az jól illeszkedett az addigi emelkedett hangulathoz: izgalommentes, elegáns, látványos, bámulatos tenisz. Az első játszmában nem volt egy súlycsoportban a két gladiátor, Roger Federer hengerelt, úgy ütött el a hálónál álló Mischa Zverev mellett, ahogy akart. A németnek nem szegte kedvét az olykor reménytelen küzdelem, a második szettben, kicsit variálva a játékot azért megmutatta, nem véletlenül került, életében először a legjobb nyolc közé egy Grand Slamen, 29 évesen. A valódi fordulathoz azonban a pontosabb, variábilisabb tenisz is kevésnek bizonyult, mert Roger Federer szárnyalt.

„A sorsolás előtt arra gondoltam, hogy ha a 4. fordulóig, esetleg a negyeddöntőig eljutok az már nagyon jó. Nem számítottam ilyen teljesítményre és eredményre – kezdte Roger Federer. - Az, hogy az elődöntőben vagyok, olyan jól érzem magam, ahogy, és olyan jól játszom, ahogy, óriási meglepetés számomra. Valaki azt mondja, hogy Stannel mérkőzöm a döntőbe kerülésért, soha nem hittem volna el és nem Stan miatt. Őszintén mondom, nem is néztem a táblának azt a negyedét, mert irreális volt, hogy engem érinthet. A legnagyobb kérdés az volt, hogy bírom majd a három nyert szettes meccseket sorozatban, minőségi játékosok ellen. Azt mindig éreztem, hogy adott napon bárkire veszélyes lehetek, tartottam tőle, hogy elfogy majd az energiám. Mindig éreztem, szükségem van szünetekre, fontos ahhoz, hogy meghosszabbítsam a pályafutásom. Nagyon jó döntésnek bizonyult a hat hónapos pihenő, ami sokat segíthet a jövőben"- magyarázta Roger Federer, akivel Melbourne-ben van a teljes családja, a két ikerpár. A gyerekek tudják, hogy reggel nem lehet zavarni apát, de utána azért kérnek belőle. Eddig azért nyaggatták, hogy ne essen ki, mert annyira jól érzik magukat Ausztráliában, de kedden az egyik lánya felvetette, hogy mehetnének haza, mert szívesen síelne Svájcban.

„Nem igazán engedett játszani. Ő egy kicsit másképp üti a labdát, mint Andy. Nehezen lehetett olvasni a játékát, hova üti például a ritörnt, vagy merre fog elütni – értékelt az interjúszobában Mischa Zverev. - Nagy sok lehetőségből választhat, hogy épp mit húz elő. Összességében természetesen pozitív emlékeket viszek magammal, amik remélhetőleg az egész szezonban elkísérnek és segítenek majd. Mi a legfontosabb tanulsága az elmúlt tíz napnak? Hogy ha hiszel magadban, akkor bármi lehetséges. Lehet még szerva-röptével meccseket nyerni, különböző játékosok, akár John Isner és Andy Murray ellen is. Ha keményen dolgozol, megkapod az esélyt, hogy bizonyíts magadnak"- mondta Mischa Zverev, aki nem tűz ki maga elé új célokat, mert a legfontosabb, hogy egészséges maradjon, akkor bármi megtörténhet.

A másik negyeddöntőben a férfiaknál Stan Wawrinka a vártnál simábban intézte el Jo-Wilfried Tsongát (7:6, 6:4, 6:3), így csütörtökön a két svájci jóbarát egymás közt döntheti el, melyikük lesz ott a vasárnapi döntőben.