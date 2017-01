Szépségkirálynő unokája hódít az AusOpenen

Biztos, hogy lesz amerikai teniszező a szombati női egyes döntőben az Australian Openen, mert a felső ágon a 36 éves Venus Williams és az ezen a szinten teljesen újonc Coco Vandeweghe játszik csütörtökön az egyik elődöntőben. Utóbbi játékosnak egészen elképesztően sikeres családja van.

Colleen Kay Hutchins először 21 évesen, 1947-ben nyert szépségversenyt, de a műfajban 1952-ben ért a csúcsra, amikor őt választották Miss Amerikának.

A nagymama:

A testvére kosárlabdázott, talán ezért is lett a férje Ernie Vandeweghe, aki 1949-től hét szezonon át erősítette a New York Knicks csapatát. A házaspárnak négy gyermeke született. Az egyikük, Kiki Vandeweghe még a papájánál is sikeresebb kosárlabdázó lett, kétszer játszott NBA ALL-Star gálán (1984-84), manapság az NBA alelnöke.

Az apa, Kiki Vandeweghe 2011-ben a Denver Nuggets általános igazgatójaként nyilatkozik Forrás: AFP/Jon Hatch

Két évvel fiatalabb húga, Tauna, tagja volt az 1976-os, montreali olimpián az amerikai csapatnak, a 100 méteres hátúszásban indult, és nyolc évvel később majdnem ott volt Los Angelesben a röplabda-válogatottal.

Tauna Vandeweghe és egy New York-i üzletember lányaként született Coco Vandeweghe 1991-ben. Talán nem meglepő, hogy ilyen családfával ő is élsportoló lett. Sokáig kosárlabdázott is és viszonylag későn kötelezte el magát a tenisz mellett, üstökösként érkezett, már 15 évesen lejátszotta az első WTA-mérkőzését, de 2008-ban a juniorok között lett US Open-bajnok. Az igazi áttörés azonban váratott magára, mert a tipikus kaliforniai lány (ez az ő minősítése) szívesen múlatja az időt a beachen, a családjával. Fiús, agresszív teniszt játszik, amibe könnyen csúszik hiba, de ha sül a keze, akkor nehéz megállítani, ontja a pontot érő ütéseket.

Fiús teniszt játszik Forrás: AFP/William West

„Bárki ellen lépek pályára, mindig arra számítok, hogy győzök. Nem lényeges, hogy a világelső, vagy a 130. áll a háló másik oldalán, az utamban van, a célom elérését akadályozandó – kezdte Coco Vandeweegh. - Minden vereség része a tanulásnak. A mérkőzéseim után leülök és felidézek három-három pozitív és negatív dolgot, majd délután, vagy a következő nap dolgozom a negatívumok kijavításán. De fontos, hogy a pozitívumokat is elraktározd, és úgy gondolj az egészre, hogy a pohár félig tele van"- magyarázta a mentalitását még vasárnap, a címvédő Angelique Kerber legyőzését követően.

Újabb nagy skalp

Kedden, a negyeddöntőben egy másik 2016-os Grand Slam-bajnok került a kaliforniai szőkeség útjába. A Roland Garros királynője, Garbine Muguruza tudta, hogy az amerikai veszélyes, a három korábbi találkozójukból kettőt elvesztett a spanyol. Vandeweghe gyakorlatilag ott folytatta, ahol Kerber ellen befejezte. Támadott agresszívan, lőtte a labdát és kemény szögeket ütött. Csak idő kérdése volt, mikor brékel, Muguruzának nem igazán volt válasza, mintha arra várt volna, hogy az amerikai majd elkezd hibázni. Nem kezdett és 1 óra 24 perc alatt nyert is 6:4, 6:0-ra, összesen 31 nyerőt ütve.

Muguruza (balra) is csak gratulálhatott Vandeweghének Forrás: AFP/Greg Wood

„Meglepett a játékával, hihetetlenül teniszezett, korábban még nem játszott ilyen szinten ellenem – értékelt a hetedik kiemelt Muguruza. - Az adogatása és az ütései is extrák, ráadásul ritkán rontott. Amikor valaki ilyen erőteljesen teniszezik és nagyszerű napja van, akkor nehéz ellene, nem sokat tehetsz. Nem bántam meg semmit, nem az én játékomban volt a hiba, mindent megtettem a pályán, amit tudtam. Elégedett vagyok a szezonkezdésemmel" - értékelt.

Még éhes

„Elképesztő érzés az elődöntőben lenni,

de ez még nem tesz elégedetté. Menni akarok tovább" - mondta mosolyogva Coco Vandeweghe, aki figyelemreméltó statisztikával büszkélkedhet a top tízes játékosok ellen.

Bár saját bevallása szerint ilyenkor jobban izgul, de szerinte pont ettől játszik jobban, mert nem ijed meg a kihívásoktól. Óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy élete első Grand Slam-elődöntőjében Venus Williams lesz az ellenfele, akitől néhány éve még autogramot kért. Az első női egyes negyeddöntőben Babos Tímea páros partnere, Anasztaszia Pavljucsenkova összesen négyszer jutott brékelőnyhöz Venus Williams ellen, de az amerikai mind a négyszer azonnal visszanyerte az elvesztett adogatójátékot, és látványos meccsen 6:4, 7:6-ra nyert.

Venus Williams még mindig remek formában van Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Recep Sakar

A 25 éves orosz kétszer is legyőzte már a hétszeres Grand Slam-bajnokot, igaz mindkettő még 2009-ben történt. Venus Williams a múlt évezredben, 1998-ban játszott először negyeddöntőt Melbourne-ben, ahol egyébként 2003-ban jutott legutóbb a legjobb négy közé. Akkor Daniela Hantuchován át vezetett az útja az elődöntőbe, ahol Justine Henint intézte el.

Bajnok akar lenni

„Sokat szorongtam a verseny előtt – kezdte Venus Williams. - Nem akartam úgy pályára lépni, hogy nem vagyok megfelelően felkészülve. Nem volt ideális az indulás, sérülés miatt vissza kellett lépnem Aucklandben. De most itt ülök, tehát minden rendben. Nekem minden forduló, így az elődöntő is egy mérföldkő.

Olyan teniszt játszom, amilyet akartam és az eredménye is megvan. Nagy előny, hogy tudom, hogy kell teniszezni és szeretnék bajnok lenni, különösen az idén. Azzal a mentalitással megyek ki a pályára, hogy megérdemlem ezt"- magyarázta az amerikai kasszis, aki pályafutása 73. Grand Slam-versenyén küzd a serlegért (ebben ő a rekorder).

Wawrinka már a négy között

A férfiaknál Stan Wawrinka a francia Jo-Wilfried Tsonga legyőzésével elődöntőbe jutott. A világranglista negyedik helyezettje - aki 2014-ben megnyerte az Australian Opent - három szettben nyert a 12. kiemelt francia ellen.

Eredmények, negyeddöntő, férfiak:

Wawrinka (svájci, 4.)-Tsonga (francia, 12.) 7:6 (7-2), 6:4, 6:3

nők:

Vandeweghe (amerikai)-Muguruza (spanyol, 7.) 6:4, 6:0

V. Williams (amerikai, 13.)-Pavljucsenkova (orosz, 24.) 6:4, 7:6 (7-3)