Alakul az álomdöntő az Australian Openen

Rafael Nadal a 2014-es Roland Garros óta először elődöntős egy Grand Slamen. Az Australian Open 10. napján azt a Milos Raonicot győzte le 2 óra 44 perc alatt 6:4, 7:6, 6:4-re, akitől alig három hete kikapott Brisbane-ben. A mostani negyeddöntőben, a második játszmában hat szettlabdája volt a harmadik kiemelt kanadainak, de amikor adogathatott is, kettőshibát ütött. A pénteki elődöntőben Grigor Dimitrov vár a spanyolra, a bolgár elleni mérlege 7:1, de Dimitrov tíz meccs óta veretlen, szerdán a belga David Goffinnél bizonyult jobbnak.

Milos Raonic és Rafa Nadal csatája szerda este a Rod Laver arénában kiváló példa volt arra, mi a különbség a bajnok és a klasszis között. A kanadai kiváló teniszező, extra adogatással, intelligens játékkal, nem véletlenül győzte le tavaly a wimbledoni elődöntőben Roger Federert (6:3, 6:7, 4:6, 7:5, 6:3), és ért a világranglista harmadik helyére.

Raonic más kategória, mint Nadal Forrás: MTI/EPA/AAP/Dean Lewins

De az sem véletlen, hogy nem nyert még Grand Slamet. Valami azért hiányzik. Nem kizárt, hogy akár az idén, vagy a következő években ő is a csúcsra ér, rengeteget tesz érte, most épp Richard Krajicekkel dolgozik, de más kategória, mint Rafa Nadal.

A meccs előtt belebotlottunk a két főszereplőbe

A mérkőzés előtt fél órával elindultam megszellőztetni a fejem és útközben, a Rod Laver aréna alatt gyakorlatilag belebotlottam a két főszereplőbe. Rafa Nadal egy gumikötelet húzogatva melegített és közben Carlos Moyával beszélgetett. Alig néhány méterre tőlük, a paraván másik oldalán Milos Raonic gimnasztikázott és rövid futásokkal, szökdelésekkel hangolódott a párbajra. Ilyen egyébként csak az Australian Openen történhet meg, hogy egy újságíró legálisan ennyire közel kerülhet a meccs előtt a teniszezőkhöz. Persze, ezzel a helyzettel tilos visszaélni, szinte észrevétlennek illik maradni.

Az első játszmában 3:3-nál brékelt a spanyol és annyival jobb is volt, ő általában könnyebben hozta az adogatójátékát. A második szett kiegyenlítettebb volt, és 5:4, 40:15-nél két játszmalabdához jutott a kanadai, majd még további négyhez, de ez kevésnek bizonyult az egyenlítéshez. A harmadik játszmában nem volt benne a fordulat, és végül Nadal akkor brékelt, amikor Raonicnak már esélye sem volt a javításra.

Az utolsó labdamenetben még varázsolt egyet a spanyol, hogy aztán úgy ünnepeljen, mintha megnyerte volna az egészet.

Úgy örült, mintha megnyerte volna az AusOpent Forrás: MTI/EPA/Lynn Bo Bo

Amíg így ég benne a tűz, így tud örülni, addig nehéz megállítani, bár ez pont ennyire jellemző Roger Federerre és Serena Williamsre is. Ilyenek a bajnokok. Nadalnak ez volt az 50. megnyert mérkőzése az Australian Openen, és pályafutása 24. Grand Slam-elődöntőjére készülhet, Roger Federer a 41.-re.

"Nagyon jól játszom és versenyzem, ami mindenképp öröm. Igen, a brisbane-i mérkőzéshez képest változtattunk a taktikán" – kezdte Rafa Nadal az értékelést az interjúszobában.

Forrás: MTI/EPA/Filip Singer

"Visszanéztük azt a meccset Tonyval és Carlosszal, és közösen úgy döntöttünk, hogy sokkal közelebb kell legyek fogadóként az alapvonalhoz. Eredetileg azt terveztük, variálom majd a távolságot, de annyira bejött a változtatás, jól éreztem magam ott, hogy szinte végig az alapvonalnál álltam a szerváit fogadva. Brisbane-ben túlságosan védekező teniszt játszottam, most ezen is sikerült változtatni. Az ilyen mérkőzéseket egy-két pont dönti el. A második játszmát nyugodtan megnyerhette volna ő is. Boldogság, hogy itt tartok és top játékosok legyőzésével jutottam idáig"- nyilatkozta Rafa Nadal, aki nem kívánta kommentálni, milyen lenne Roger Federer ellen játszani a döntőben.

„Ma szeretném ezt a győzelmet élvezni, aztán egy nagyon nehéz ellenfél vár rám pénteken, aki ellen csak akkor lesz esélyem, ha a maximumot tudom nyújtani. Így nincs értelme arról elmélkedni, mi lesz a döntőben. Örülök, hogy Roger visszatérése ennyire sikeres, a sportágunknak nagy szüksége van rá, mert igazi legenda és a szurkolók imádják" - fejezte be a 30 éves mallorcai.