Jöhet a 9. Grand Slam-döntő a Williams lányok között

A sportvilág készülhet a Williams nővérek 28. mérkőzésére: Venus után Serena William is bejutott az Australian Open döntőjébe. A két amerikai teniszező 9. Grand Slam-döntőjét játssza egymás ellen.

Australian Open, nők, elődöntők

Serena Williams-Mirjana Lucic-Baroni 6:2, 6:1

Venus Williams-Vandeweghe 6:7, 6:2, 6:3

Az idei Australian Open női egyes fináléja lesz a tenisz történetének 9. Grand Slam-döntője, amikor Serena és Venus Williams egymás közt dönti el, melyikük lehet a boldogabb. Legutóbb 2009-ben, a wimbledoni döntőben mérkőztek meg ezen a szinten.

Serena Williams (b) és Venus Williams újra összecsap Forrás: AFP/Streeter Lecka

A 2001-es US Opennel példátlan sorozat kezdődött a teniszben: kilenc Grand Slamből, hat a Williams nővérek mérkőzésével fejeződött be. Nem mindenki örült ennek, hiányzott az izgalom, a feszültség. Visszatérően arról ment a spekuláció, hogy előre eldöntik, ki nyerjen, és nem küzdenek egymás ellen úgy, mint a többi mérkőzésen. Az is előfordult, hogy kifütyülték őket, ami teljesen méltatlan és igazságtalan volt.

Felesleges lenne ennyi év után kinyitni azt a dossziét, ráadásul már akkor is olyan tenisszel ajándékozták meg a szurkolókat, ami kárpótolta őket az esetlegesen elmaradt drámáért. Az eddig lejátszott nyolc egymás elleni Grand Slam-döntőjükből Serena hatot nyert meg, de senki nem győzte őt le 11 alkalommal a pályafutása során. Ezért is szokta mondani, hogy a nővére a legnagyobb riválisa. „Nem számít, mi lesz a döntőben, a lényeg, hogy egy Williams nyeri az AusOpent"- mondta Serena Williams.

Melbourne-ben kezdődött a közös sztori

Érdekes, hogy először épp Melbourne-ben kerültek egymással szembe hivatalos mérkőzésen: 1998-ban, a 2. fordulóban Venus volt a jobb (7:6, 6:1). Egy héttel korábban, Sydney-ben, Serena azt a Mirjana Lucicot verte 3:6, 6:4, 7:5-re, aki 19 évvel később megpróbálta megakadályozni, hogy bejusson pályafutása 29. Grand Slam-döntőjébe (ebben a kategóriában Chris Evert a rekorder 34-gyel, de Martina Navratilova és Steffi Graf is megelőzi az amerikait).

A lényeg, hogy egy Williams-lány nyerjen Forrás: AFP/Martin Bernetti

Micsoda 19 év volt ez! Serena Williams nyert 22 egyéni Grand Slamet, vezette a ranglistát 309 héten át és szembenézett a halállal, amikor 2010-ben tüdőembóliával került kórházba. Venus Williams ötször maradt veretlen Wimbledonban, kétszer a US Openen, összesen 73 Grand Slamen indult (abszolút csúcs), ő is volt világelső és küzdött súlyos autoimmun betegséggel, ami miatt a 110. helyig csúszott vissza a ranglistán (2011-ben).

A legtöbben, 31 évesen, ebben a helyzetben visszavonultak volna, de ő megtanult együtt élni a betegségével, vegetáriánus lett és visszaküzdötte magát a top tízbe. Mirjana Lucic-Baroni történetéről szerdán írtunk részletesen. Ők hárman, 36, 35 és 34 évesen óriásit alkottak az idei Australian Openen és másodlagos, hogy hiányzott a mezőnyből Victoria Azarenka, Petra Kvitova, vagy épp Marija Sarapova.

Venus nagy meccset jászott

„Venus hihetetlen versenyző. A kora csak egy szám. Ekkora bajnoknál nem számít, hogy 36, vagy 18 – kezdte az értékelést Coco Vandeweghe. - A mai mérkőzésen is, a fontos pontoknál, jobb volt, mint én. A 2. szettben változtatott a játékán, amire nem reagáltam elég gyorsan. A meccs után közvetlenül nagyon dühös és csalódott voltam, de aztán a csapatom tagjai egyenként megöleltek és azt mondták, büszkék rám, ami segített, hogy jobban érezzem magam"- mondta Coco Vandeweghe, aki az első játszmában remekül teniszezett, de a folytatásban nem tudott lépést tartani Venus Williams játékával.

„Mindig sokkal nagyobb elégedettséggel tölt el egy nagy meccsből győztesen kijönni. Annyira jól játszott, hihetetlen, egy pillanatra nem nyugodhattam meg – magyarázta Venus Williams a fokozott boldogsága egyik okát. – Úgy teniszezett, hogy védekezésre kényszerített, hiába akartam én diktálni a tempót és támadni.

Williamsék Forrás: AFP

A 2. szettben agresszívabban kezdtem szerválni és a második adogatásaimat jobban megütni. Talán annak köszönhetem a győzelmet, hogy tudok alkalmazkodni az ellenfél játékához és bár alapvetően a támadó tenisz jellemző rám, ha kell, védekezni is tudok. Az előjelek ugyan nem voltak a legjobbak Aucklandben, de álmodtam arról, hogy eljuthatok idáig, mert nagyon keményen dolgoztam előtte. Soha nem gondoltam arra, hogy én már nem fogok Grand Slam-döntőt játszani" - nyilatkozta Venus Williams, aki azt is elárulta, hogy győzni akar szombaton, de soha nem használja a reváns kifejezést.

„Az én kezemben volt, hogy összejön-e a Williams-döntő, ami egy kis extra nyomást jelentett, de annál édesebb a győzelem"- nyilatkozta Serena Williams, akinek a sikerével már garantált, hogy a Williams nővérek összesen 5 550 000 ausztrál dollárral távoznak Melbourne-ből.