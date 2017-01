Nadal megállította az új Federert, az igazival döntőzhet

Amiről mindenki csak álmodott, valóság lett: Roger Federer és Rafa Nadal játssza a vasárnapi döntőt az Australian Openen. A spanyol bámulatos, brutális, fordulatos csatában állította meg a tíz mérkőzés óta veretlen Grigor Dimitrovot. Éjjel 1 óra előtt néhány perccel fejeződött be a 4 óra 58 perces párbaj, a mallorcai 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6.4-re győzött.

Felejthetetlen elődöntőt vívott Rafael Nadal és Grigor Dimitrov Forrás: AFP/Paul Crock

Az új Federer kalandos útja

Grigor Dimitrovról azóta beszélnek úgy, mint a következő Roger Federer, hogy 2008-ban megnyerte a juniorok bajnokságát Wimbledonban és a US Openen is veretlen maradt a fiatalok között. A következő szezon elején, a rotterdami ATP500-as verseny első fordulójában 4:6, 6:3, 6:4-re győzte le Tomas Berdychet majd a friss Australian Open bajnok Rafa Nadal ellen szettet nyert (7:5, 3:6, 6:2). Akkor 478. volt a világranglistán és úgy nézett ki, könnyen veszi a legnehezebb akadályt, az átállást a juniorból a felnőttek közé.

„Fontos, hogy a megfelelő emberek vegyenek körül és legyen saját csapatod edzővel, erőnléti trénerrel, fizióterapeutával, pszichológussal. Nekem ez csak 23-24 éves koromra állt össze, akkor értettem meg, másképp nem megy – magyarázta néhány napja Grigor Dimitrov. – Sokat változtam az elmúlt hónapokban fejben, érettebb, tudatosabb lettem. Tudom, mit akarok magamtól, miért dolgozom és mik a prioritások. Koncentráltabb vagyok, tiszták a célok, a megfelelő dolgokat teszem és leegyszerűsödött körülöttem az élet. A pályán is jobban tudom, mit kell tennem, hogy akarom megnyerni a pontot, a meccset, ki ellen, mit kell játszanom" - vallott magáról a bolgár.

Grigor Dimitrov érettebb játékos lett Forrás: DPPI/Mike Frey

A figyelmesebb magyar teniszszurkolók 2009 márciusában Győrben láthatták. A bolgár Davis kupa csapat vezéregyénisége volt 18 évesen. Az intelligenciája a pályán és azon kívül is átjött. Összeszedetten, értelmesen, kitűnő angolsággal nyilatkozott, élményt jelentett a játéka. Mindkét magyart legyőzte, bár az akkor 307. Balázs Attila csak ötjátszmás csatában adta meg magát (7:6, 3:6, 6:3, 3:6, 6:0). Az igazi áttörés azonban váratott magára, egészen 2011. január 31-ig nem tudott a top 100-ba bekerülni. Előtte a selejtezőből a főtáblára jutott az Australian Openen, ahol Stan Wawrinka állította meg a 2. fordulóban. Gyakran lehetett arról hallani, hogy nem tud ellenállni a csábításnak, a kihívásnak és szereti élvezni az életet. Magyarul, elég sokat bulizott, éjszakázott és úgy még egy akkora tehetség, mint ő sem tud versenyben lenni a legjobbakkal.

A szerelem sokszor elvette a bolgár eszét Forrás: DPPI/Mike Frey

Szerelem vs. szerelem

Próbálkozott több edzővel, de igazán egyik sem tudta hatásosan befolyásolni. Elődöntőt játszott Wimbledonban (2014), és egyre veszélyesebb volt mindenkire egy adott napon, de még mindig többet szerepelt az újságokban a magánélete miatt. Az igazi sikereket ott érte el: 2012 elejétől Serena Williams párjaként élt, majd egy évvel később már Marija Sarapova volt a szerelme. Az orosszal egészen 2015 nyaráig éltek együtt, közös házuk volt Floridában és Kaliforniában is. Már házasságról beszéltek, amikor szakítás lett a vége. Legutóbb Lewis Hamilton korábbi barátnőjével, Nicole Scherzingerrel randizgatott. A macsó bolgárból, a Baby Fed-ből lassan Grigor Dimitrov lett. Talán pont a 2017-es idény elejére.

„Fiatalabb koromban nehézséget okozott, hogy különbséget tegyek a szerelmeim között. A tenisz az örök szerelem, de nem mindig tudtam, hogy kezeljem a kettőt együtt, ha valaki másba is beleszerettem. Nem szeretném azt mondani, hogy tanultam a hibáimból, de mindannyian felnövünk egyszer és a tapasztalat is segít. Remélhetőleg a jövőben jobban sikerül keresztül alkalmazkodnom, ha szerelmes leszek" - foglalta össze a lényeget Dimitrov.

Dimitrovnak a gratuláció maradt a Nadal elleni elődöntő után Forrás: AFP/William West

A még mindig csak 25 éves Dimitrov sorozatban hétszer kapott ki Rafa Nadaltól, a legemlékezetesebb mérkőzésük a 2014-es AusOpen negyeddöntő volt, amit a spanyol 3:6, 7:6, 7:6, 6:2-re nyert meg. Legutóbb tavaly októberben, Pekingben találkoztak és ott befejeződött a bolgár vesszőfutása: 6:2, 6:4-re győzött, igaz a mallorcai akkor már sérüléssel bajlódott.

Ötórás csata a döntőért

Péntek este olyan meccset játszottak, amely méltán kerül az emlékezetes, klasszikus ütközetek listájára.

Dimitrovot nem tudta megtörni ezen az estén Nadal. Amikor a spanyol megnyerte a 3. játszma rövidítését, sokan gondolták, eldőlt a meccs, innen nincs visszaút. Ehhez képest a bolgárnak, az 5. szettben 4:3-as vezetésénél 40:15-je volt, amikor Nadal szervált. Tombolt az aréna és a tombolás csak fokozódott, mert a mallorcai négy egészen hihetetlen labdamenetet nyert meg. Mindketten ontották az extra megoldásokat és Dimitrov nem fáradt. Nadal mégis tudott brékelni 4:4-nél és a győzelemért szerválva a 3. meccslabdáját megcsinálta.

Rafael Nadal a földön fekve ünnepelte győzelmét Forrás: AFP/Peter Parks

„Fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű tenisszel. Nagyon sokat jelent nekem ez a győzelem – kezdte az értékelést Rafa Nadal az interjúszobában. – Az ötödik szettben akadt olyan pillanat, amikor azt mondtam magamnak, nagyon jól játszom, mindent megteszek a sikerért, de akár Grigor is nyerhet, mert megérdemli, ráadásul előfordult, hogy fáradtnak éreztem magam. Az a támogatás, amit Ausztráliában kapok a szurkolóktól rengeteg plusz, pozitív energiát ad, óriási segítség"- értékelt a 14-szeres Grand Slam-bajnok, majd a döntőről is beszélt.

Nadal készülhet a döntőre és 35. Federer elleni meccsére Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Recep Sakar

„Amikor tavaly Roger eljött az akadémiám megnyitójára, egyikünk sem gondolta volna, hogy valaha még döntőt játszunk egymás ellen Grand Slamen, különösen a szezon első állomásán. Nagyon boldog vagyok és örülök Roger sikerének is. Nagyon keményen dolgoztam és mondtam is két hete, hogy edzésen remekül megy a tenisz. Abban hittem, hogy ha nyerek néhány meccset, akkor bármi megtörténhet, de ebben nem hittem, hogy ez lesz. Emlékszem, amikor tavaly az autóban sírtam, amint elhagytuk a Roland Garrost. Nagyon nehéz pillanat volt, végre kezdtem igazán jól teniszezni. Szóval messziről indultam. Most viszont a regenerálódás szempontjából az a legfontosabb, hogy aludjak egy jót" - zárta szavait Rafa Nadal.

Emlékezetes csatát vívtak Forrás: AFP/Peter Parks

„Soha nem könnyű egy ilyen vereség után, de bőven van pozitívum, amit magammal vihetek. Rafa megérdemelte a győzelmet, óriási harcos, megtiszteltetés volt ellene játszani. Mindent kiadtam magamból a pályán, büszke vagyok a teljesítményemre, nagyszerű tapasztalat és visszaigazolást kaptam, hogy jó úton járok"- magyarázta kicsit szomorkásan, de olykor mosolyogva Grigor Dimitrov.

Eredmények, férfi egyes, elődöntő:

Nadal (spanyol, 9.) - Dimitrov (bolgár, 15.) 6:3, 5:7, 7:6 (7-5), 6:7 (4-7), 6:4