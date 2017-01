Piros Zsombor megnyerte az Australian Opent

Hét évvel Fucsovics Márton wimbledoni diadala után újabb magyar junior játékos nyert Grand Slam tornát: Piros Zsombor Yshai Oliel legyőzésével lett bajnok Melbourne-ben.

Australian Open, junior fiúk, döntő:

Piros Zsombor-Yshai Oliel (izraeli) 4:6, 6:4, 6:3

A junior ranglistán jelenleg 23. helyén álló magyar játékos élete második Australian Openjén indult, és óriási formában játszva verekedte el magát a döntőig. A fináléig egyetlen szettet sem vesztett, ami a döntőben egyből összejött, de ez sem törte össze Pirost, aki remekül teniszezve fordítani tudott.

Az izraeli nagyon jól játszott a mérkőzés elején, az első szettet meg is nyerte, sőt a másodikban is brékelt, és úgy nézett ki, elmehet a finálé, de Piros fejben is nagyon erős volt, és a harmadik szettet is jobban bírta ellenfelénél.

Utoljára 2010-ben nyert magyar férfi teniszező Grand Slam-tornát, akkor Wimbledonban lett a legjobb Fucsovics Márton.

"Gratulálok Isainak, jó meccs volt. Köszönöm mindenkinek a támogatást, ti voltatok a legjobb közönség. Remélem, ti is élveztétek" - mondta a díjátadó ünnepségen Piros a szép számú magyar közönségnek.

A győzelem után a melbourne-i magyar teniszhős az Origónak adott először interjút: