Federer: Úgy partizunk ma, mint a rocksztárok

Az Australian Openen győztes Roger Federer szerint minden teher nélkül játszhatott, ezért verte meg tíz év után egy Grand Slam-torna döntőjében jó barátját, Rafael Nadalt. A nagy rivális spanyol teniszező szerint Federer jobban megérdemelte a trófeát, de visszamegy még érte Melbourne-be.

"Nekem ez az egész a visszatérésről szólt, egy kivételes meccsről Rafával, ismét" – kezdte az értékelést a térdsérülése miatt féléves kihagyás után visszatérő Federer, miután megnyerte 18. Grand Slam-tornáját Melbourne-ben Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3-as legyőzésével. Utoljára GS-torna döntőjében tíz éve tudta megverni a spanyolt, legutóbb pedig öt éve, második otthonában, Wimbledonban nyert Grand Slam-tornát.

Federer 18 Grand Slam-trófeája Forrás: AFP/Stf

"Az utolsó, ami számít most, hogy hány Grand Slamnél járok. Őszintén, nem érdekel, úgy fogunk ma este bulizni, mint a rocksztárok" – hangzott a Federer szájából nem megszokott nyilatkozat.

Mintha az első Grand Slamét nyerte volna, úgy örült:

A svájci azért szakmázott is kicsit: "Azt mondtam magamnak, hogy legyek bátor,

ne csak várjam Rafa tenyereseit, hogy a földbe döngöljenek, hanem támadjak is. Szabadon, minden teher nélkül játszhattam, hiszen már ez a döntőbe jutás is nagy eredmény volt nekem. Az edzőim, Ivan Ljubicic és Severin Luthi is ezt mondogatták. Más kérdés, hogy Ljubicic idegesebb volt egész nap, mint én, hiszen ez volt neki az első Grand Slam-döntője edzőként, de játékosként sem jutott el idáig. Úgy kellett nyugtatgatnom."

A 18. GS-kupával Forrás: AFP/Fiona Hamilton

Meccs közben többször is ápolást kért Federer, a harmadik szettben kezdett fájni az ágyéka. "Muszáj volt orvosi segítséget kérnem. Én vagyok az egyik utolsó, akit ápolni szoktak a pályán, de most nem bírtam volna máshogy folytatni, és úgy voltam vele, hogy a szabályok azért vannak, hogy kihasználjuk őket" – mondta a 35 éves klasszis, akit felesége az öltözőbe menet agyonszeretgetett.

Federer tweetje a győzelem után:

Rafael Nadal sem volt annyira boldogtalan a döntő után, hiszen számára is hatalmas eredmény volt, hogy eljutott idáig. "Tudtuk, hogy lesz ma egy győztes és egy vesztes. Az ilyen meccseken bárki győzhet, és ha őszinte akarok lenni,

talán Roger jobban megérdemelte ezt a sikert,ha azt nézzük, hogy honnan jött vissza az elmúlt fél évben. Rengeteg munka van ebben, csak gratulálni tudok neki" – hangzott a jó barát, Nadal sportszerű nyilatkozata.

Nadal itt még csalódott volt, de később átértékelte a meccs eredményét Forrás: DPPI/Ella Ling

"Salakon talán jobban tudtam volna játszani a sérülésem után, de ezzel az eredménnyel is elégedett vagyok. Ezzel együtt nagyon tetszik a második helyért kapott tálam, de a trófea azért szebb, szóval még visszajövök érte" – zárta Nadal.

Nadalnak jobban tetszik a tálnál a kupa Forrás: AFP/Paul Crock

Roger Federer 18. Grand Slam-trófeáját szerezte meg, eddig az Australian Openen ötször (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), a Roland Garroson egyszer (2009), Wimbledonban hétszer (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), a US Openen pedig ötször (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) ünnepelhetett.

Ezzel ő az első férfi játékos, aki a négy GS-verseny közül hármat legalább ötször megnyert, a hétfői világranglistán pedig a 17-edikről a 10. helyre ugrik majd előre.