A nemzetközi sajtó elragadtatottan írt arról, hogy Roger Federer ötszettes csatában legyőzte ősi riválisát, Rafael Nadalt az ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnapi döntőjében, ezzel elhódította 18. Grand Slam-trófeáját.

A legnagyobb svájci lapok nem fukarkodnak a nagyvonalú jelzőkkel a 35 éves svájci klasszis 18. Grand Slam-sikerének ünneplése során. A Blick azt emelte ki, hogy fél év kihagyás után visszatérve éppen az AusOpenen eddig mumusának számító Nadalt verte meg.



"Federer 18. Grand Slam-címével alighanem a svájci sporttörténelem legszebb fejezetét írta meg. A döntőben mumusát, Nadalt verte, méghozzá féléves kihagyás után. Ennek a tündérmesének nincs párja" - írja az alpesi ország lapja.

A Zürcher Tagesanzeiger szerint Federer "mindig akkor volt a legerősebb, amikor komolyra fordultak a dolgok. A nyerő mentalitás tette őt a legsikeresebb bajnokká. Melbourne-ben azért volt ilyen jó, mert nem győzni ment, hanem játszani."

Federer szülővárosában, Baselben megjelenő napilap, a Basler Zeitung, szinte főnix madárnak látja a város hősét.

"Federer újra és újraalkotja saját magát, és remélhetőleg még sokáig teszi ezt - írják. - Annyi örömöt okoz neki a játék, hogy elképzelhetetlen, hogy mostanában visszavonul. Neki már nem kell bizonyítania semmit, mégis makacsul erre törekszik - és ettől lett nagy bajnok. Minden GS-serlegével egyre jobban bebetonozza magát a hősök közé. Ő a legnagyobb."

A szomszédos Ausztriában a Kronen Zeitunk szalagcímében a "Micsoda zseni, micsoda ember!" mondat harsog, míg a Kurier szerint Federer maga a király: "A király. A tenisz- (sport?)rajongók többsége számára emlékezetes marad az elmúlt két hét: a sporttörténelem egyik legnagyobb visszatérését láttuk.

A Der Standard pedig arra hívja föl az olvasók figyelmét, hogy a svájci teniszező töréntelmet írt, míg a Die Presse szerint végre újra itt voltak "A régi szép idők".

Minden történelmi teniszmeccshez legalább két ember kell Forrás: DPPI/Dave Shopland

Sportszerű spanyolok

A vesztes, azaz Rafael Nadal hazájában, Spanyolországban sem győzik dicsérni Federert, hangsúlyozva, hogy Nadal is fantasztikusan játszott, és nélküle nem lett volna történelmi meccs a melbourne-i döntő.



"Federer fantasztikus döntőben győzte le Nadalt, és elképesztő módon verte vissza a spanyol támadásait, aki ugyancsak nagyszerűen küzdött" - írja például az El País, amit az El Mundo Deportivo azzal fejel meg, hogy "Ebben a döntőben senki sem csalódott".

A legtalálóbb a La Vanguardia, amelyik már egyenesen az ókori görög istenek közé emeli a svájcit:

Federer újra az Olümposzon. A vasárnapi finálé azon a szinten volt, amelyet megszoktunk ettől a két óriástól azóta, hogy először keresztezték egymást az útjaik 2004-ben Miamiban."

Brit temperamentum

Az Andy Murray negyedik körös búcsúja után reményvesztett brit lapok még rövid elemzésekre és összehasonlításokra is vállalkoznak. A Guardian arról ír, hogy "Federer mindig is a legnagyobb akart lenni, a 17. Grand Slam-győzelme óta eltelt öt évben is. A 18. diadallal bebetonozta magát a csúcson, négy GS-címre növelve előnyét Rafael Nadal és Pete Sampras előtt."

A Telegraph már-már latinos temperamentummal tett hitet a tenisz két óriásának héroszi küzdelme mellett: "Ebben a több mint három és félórás párbajban emlékeztettek bennünket arra, hogy mitől ilyen különleges ez a versenyfutás: balkezes a jobbkezes ellen, könnyed elegancia az elszánt küzdés ellen, svájci ügyesség a mallorcai szenvedély ellen. Nemcsak nosztalgikus mámorban volt részünk, hanem megélhettük egy nagy csata feltámadását, amelyben két ember olyan magasságokba hajszolta egymást, ahová egyedül sosem jutottak volna el."

Az Independent pedig szinte elnézést kér, amiért valaha is kételkedni mertek abban, hogy Federer a legnagyobb: Sosem kellett volna kételkednünk benne. Öt évvel legutóbbi GS-serlege után a 35 éves Federer megszerzi a 18-adikat, rendkívüli pályafutása alighanem legnagyobb győzelmével."

A csúcsok csúcsa

Természetesen a mámorból lassan felocsúdó ausztrál lapok sem maradhatnak ki a jóból. A The Age nem ijed meg a nagy szavaktól, és meg is írja, hogy melyik volt az AusOpen történetének legjobb döntője. Hát persze, hogy a vasárnapi csata!

A döntő, amikor megállt az idő. Ez volt az Australian Open történetének legnagyobb döntője. A legjobb Australian Open csúcspontja.

A The Australian egy kicsit talán előremérszkedik, amikor azt írja, hogy "befejeződött a mese", abban viszont aligha tévednek, hogy Federer "fényes pályafutásának legjobb teljesítményével győzte le a másik veteránt, Rafael Nadalt a döntőben, amely örökre emlékezetes marad."

A csúcsok csúcsa! Forrás: DPPI/Ella Ling

A New Zealand Herald egy sokakat mardosó kérdést változtat megfellebbezhetetlen kijelentéssé:

"Vége a vitának: Federer kétségkívül minden idők legnagyobb teniszezője."