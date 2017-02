Kilőtte a bírót, kiestek a Davis-kupából

Ritkán látható körülmények között ért véget a Kanada–Nagy-Britannia Davis-kupa találkozó, köszönhetően a hazaiak 17 éves játékosának, aki egy pillanatra megfeledkezett magáról.

Az ottawai párharc négy meccs után 2-2-re állt, a döntő egyes mérkőzést Denis Shapovalov és Kyle Edmund játszotta vasárnap. Edmund 6:3, 6:4, 2:1-re vezetett, amikor riválisa egy elrontott labdamenet után dühében beleütött a labdába, amely a bal szemén eltalálta a vezetőbírót. Shapovalovot leléptették, a győzelem pedig a - világelső Andy Murray nélkül felálló - briteké lett.

A 17 éves Shapovalov is megdöbbent a történteken, s azonnal bocsánatot kért a mérkőzésvezetőtől. Társai is védelmükbe vették, s azt mondták: véletlen baleset történt.

Miután a hétvégén Pozsonyban Fucsovics Márton bravúrjának (is) köszönhetően a magyar válogatott legyőzte Szlovákiát, így játszhat a világcsoportba kerülésért. A párharcban akár a most pórul járt kanadaiakkal is összetalálkozhatnaka.