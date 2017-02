Piros Zsombor élete szettjét játszotta, de kikapott

A junior Australian Open-bajnok Piros Zsombor a 6:0-ra megnyert első szett után kikapott a brit Edward Corrie-tól a budapesti 64 ezer euró összdíjazású ATP-challenger férfi tenisztorna első fordulójában

A 17 éves magyar játékos - aki 1561. a felnőtt világranglistán, így szabadkártyával indult - bátor és lehengerlő stílusban kezdett a BOK (volt Syma) Csarnok centerpályáján, és óriási meglepetésre 20 perc alatt 6:0-ra hozta a nyitószettet az ATP-rangsorban 271. riválisa ellen.

Piros nagyon jól kezdett, de a harmadik szettben kijött a tudáskülönbség Forrás: MTI/Illyés Tibor

A szünetekben kabala Australian Open-törölközőjét használó Piros a második játszmában is remekül ütött, és szenzációs fogadásokat mutatott be, miközben ellenfele többször dühöngött vagy fennhangon korholta magát. Ennek ellenére 3:3-nál ő vette el az elbizonytalanodó magyar adogatását, aki rögtön vissza is vette azt. Jött azonban egy újabb brék Corrie-tól, aki ezután három szettlabdát még elpuskázott, a negyediknél azonban a vonalra ütötte a labdát, és kiegyenlített.

A harmadik felvonás már egyoldalúan alakult, a 28 éves brit dupla brékkel 4:1-re elhúzott, és az elfáradó Piros erejéből ezután már csak egy gémre futotta.

Az elején életem legjobb szettjét játszottam, de aztán kijött a felnőtt mezőny magasabb szintje" - értékelt az MTI-nek Piros Zsombor.

"Ellenfelem jóval tapasztaltabb volt, most ennyire telt életem első challenger-szintű felnőtt mérkőzésén" - tette hozzá.

Eredmény:

1. forduló (a 16 közé jutásért):

Corrie (brit)-Piros 0:6, 6:4, 6:2

korábban:

J. Melzer (osztrák)-Borsos 6:4, 6:2

