Itt a tavasz, hogyan válasszunk kerékpárt?

Elmúltak már azok az idők, amikor egy kaptafára készült kemping bicikliket használt a család minden tagja - nemtől, korosztálytól és tereptől függetlenül. Ma már személyre szabhatóan állíthatók össze a kerékpárok, melyek ára időnként az autókéval vetekszik. Már akkor is nehéz a választás a hatalmas kínálatból, ha csak hétvégi kirándulásokhoz, kényelmes tempójú családi programokhoz keresünk tökéletes kétkerekűt. Vannak azonban szempontok, amik segítenek a döntésben.

Ha hosszú távra szólóan akarunk választani, akkor érdemes időt, energiát és pénzt is fektetni a biciklivásárlásba. Alaposan végig kell gondolnunk, mire és mennyit akarjuk majd használni az új sporteszközt.

"Az első és legfontosabb, hogy tudjuk, hol tekerünk majd a legtöbbet: terepen, könnyebb terepen, országúton, városban vagy aszfaltozott kerékpárúton" - javasolja Miklós Erika volt kerékpárversenyző, kerékpáros szakember. "Ez már jó támpont lehet ahhoz, hogy szűkítsük a kört, de ha nincs határozott elképzelés, ma már könnyű segítséget kérni a biciklis boltokban, szakszervizekben.

Nem mindegy, hogy milyen terepre választunk biciklit Forrás: Photononstop/Jacques Loic/Photononstop/Jacques Loic

Manapság már hatalmas a kínálat: országúti, mountain bike, crosstrekking, trekking, city, fitnesz kerékpárok, valamint a dirt street és a bmx, de ezek már speciális, extrém sportokra használt bringák."

Szabadidős tekeréshez trekking

Akinek nincs határozott elgondolása, annak szabadidős, családi bicajozásokhoz a legjobb választás a trekking lehet. A trekking kifejezetten hétköznapi közlekedésre tervezett bicikli, amihez rengeteg kiegészítő vásárolható.

A trekking felszerelt változatán csomagtartó, sárvédők és lámpák is vannak Forrás: Origo

Létezik teljesen felszerelt és csupasz változata is, mindenki eldöntheti, hogy a személyiségéhez melyik áll közelebb. "Gyerekes családoknak a felszereltet ajánljuk, ez kényelmesebb testpozíciót enged meg, egy hosszabb kirándulásra is alkalmas" - tanácsolja Miklós Erika.

És vannak még az úgynevezett city bike-ok is,a bevásárlókosarakkal felszerelt városi kerékpárok, amelyek már nem csak a közép- és idősebb korosztály körében közkedveltek, hanem a fiatalok közül is egyre többen használják például munkába járásra. Ezeknél a bicikliknél a csomagtartó, a sárvédő és a világítás alapfelszereltégnek számít.

A city bike egyre népszerűbb külföldön és itthon is Forrás: Phanie/GARO/PHANIE/Garo

A KRESZ szerint elöl és hátul is lennie kell világításnak, az első kerékre borostyán sárga prizma is kerül. Előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt kell felszerelni, valamint a csengő is a kötelező tartozékok közé tartozik. A sisak nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is ajánlott, ahogyan a fényvisszaverő mellény is.

A bukósisak felnőtteknek és gyerekeknek is elengedhetetlen kiegészítő Forrás: Image Source/Image Source/John Rowley/John Rowley

Cross - erdei utakra és aszfaltra

Aki közlekedésre és túrázásra egyaránt használná biciklijét, annak a cross a legjobb választás. Átmenetinek tekinthető az országúti- és a hegyi kerékpár között. Úgy fejlesztették ki, hogy hogy az aszfaltról letérve, könnyebb erdei terepen is hibátlanul teljesítsen. Sokoldalúságát annak köszönheti, hogy a gumija keskenyebb, a kerékmérete viszont nagyobb, mint a hegyi kerékpároké. Emiatt a homogén, kemény felületen tempós haladást biztosítanak, de a könnyebb terepen is lehet rájuk számítani. A legelterjedtebb típusnak számít nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon.

Fontos az alaposság, hogy az egész család kényelmesen kirándulhasson Forrás: Image Source/Image Source/John Rowley/John Rowley

Mi legyen az alapfelszereltségben?

"A megbízhatóbb, hosszútávra használható, garanciális biciklik ára 80-100 ezer forint között mozog. Nem éri meg spórolni, mert az alacsonyabb árkategóriával már lehet gond,az olcsóbb alkatrészek hamarabb megkopnak és elromlanak. A választásnál a legfontosabb, hogy jó fékekkel felszerelt kerékpárt válasszunk és alumínium felnije legyen" - javasolja Miklós Erika.

Mi is elvégezhetjük a tavaszi szervizt, de jobb szakemberre bízni Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd Thissen

A rutinosabbaknak a szezon kezdetekor ajánlott alaposan felkészíteniük a biciklit, ehhez a legjobb döntés, ha szakszervizbe viszik, kifejezetten tavaszi felkészítésre. "Ott minden csapágyat, forgó alkatrészt megvizsgálnak, kerekeket centíroznak, megvizsgálják a külsőgumik állapotát, váltókat és fékeket állítanak. Ezeket jobb ha szakemberre bízzuk, így biztosak lehetünk a kerékpárunk műszaki állapotában, és nekünk otthon csak a gumik nyomásását kell ellenőriznünk elindulás előtt."

Mindent a gyerek kényelméért

Futóbicikli esetén az ülés- és kormánymagasság ellenőrzésén kívül nem sok dolgunk van a pici járművel. Egy jópofa csengő hasznos plusz lehet a gyerek járgányán, sisak és láthatósági mellény pedig elengedhetetlen. A pedálos kerékpárok gyerekméretű kivitelénél érdemes ugyanúgy ellenőrizni a gumik, a fékek, a lámpák és prizmák állapotát, mint a felnőtt változatoknál. Ha pedig még utazó korú gyermekről van szó, választhatunk, hogy mivel biztosítjuk a kényelmét. "A gyerekhordozó üléseket általában hátra ajánljuk, a hátsó kerék fölé. Ennek létezik egy önhordós verziója, melyben maga a gyerekülés két acélpálcán ül és egy tartó konzol segítségével kapcsolódik a kerékpár ülőcsövéhez. Ennek köszönhetően van egy apró mozgása le és fel, hogy elvezesse az apró ütéseket, rázkódásokat.

Léteznek már dönthető háttámlájú gyerekülések is Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Jan Woitas

Vannak a csomagtartóra felszerelhető változatok, ezek hátránya, hogy rögzítettek, vagyis a gyerek garantáltan minden gödröt és bukkanót meg fog érezni. A 10 fokig dönthető háttámlát direkt arra az esetre találták ki, ha a gyerek elaludna kirándulás közben" - ismerteti Miklós Erika. A kerékpáros gyerekülések általában 22 kilóig használhatók.

Utánfutóban a potyautas

Az egy-két gyerek szállítására alkalmas kerékpáros utánfutó használata Miklós Erika tapasztalatai szerint itthon még viszonylag ritka. Inkább csöndesebb, kisebb járműforgalmú vidéken ajánlott, de a visszajelzések alapján elmondható, hogy az autóvezetők még nem igazán készültek fel ezekre a speciális járművekre.

Nálunk még nem annyira elterjedtek a biciklis utánfutók Forrás: Aurimages/Philippe Roy / Aurimages/Philippe Roy

Kerékpárutakkal jól állunk

Kerékpárutakat tekintve nagyon jó a helyzet, az ország szinte bármely pontján gyönyörű helyeken, hibátlan minőségű, fejlett hálózaton lehet tekerni. Budapest környékén - edzettségi állapottól függően - a János-hegy, a Római part, Szentendre, Verőce és Leányfalu is kiváló program lehet. A fővárosban bármelyik ligetben, vagy a budai rakparton is végigvezet kerékpáros út. Úti célt az alapján érdemes választani, hogy mennyire vagyunk edzettek, viszünk-e magunkkal gyereket, beiktatunk-e esetleg más programot is.