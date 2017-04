A háttér, ami a sporttörténelmi magyar sikerhez kell

A Magyar Everest Expedíció 2017 keretében Klein Dávid és Suhajda Szilárd első magyarként juthat fel a Mount Everestre oxigénpalack nélkül. Az expedíció komoly háttérmunkát igényel, erről beszélgettünk Azharul Vandával, a szervezőügynökség, a Faster Promotion ügyvezetőjével.

- Hogy jött az ötlet, hogy belevágjanak az expedíciós hegymászásba?

- Mi alapvetően BTL ügynökségként indultunk 2012-ben, így nem állnak messze tőlünk a szervezési, kivitelezési feladatok. A mai világban azt látjuk, hogy nem elég csak egy piaci szegmenssel foglalkozni. Az ügyfeleknek integrált megoldásokat kell kínálni, 360 fokban gondolkozni. Ügynökségünk különlegessége, azt hiszem, hogy mindig egyedi projekteket talál meg a kreatív csapatunk, mellé tudnak állni a meglévő partnereink és csatlakozni az újak.

Azharul Vanda, a Faster Promotion Reklámügynökség ügyvezetője Forrás: Magyar Everest Expedíció 2017

- Hogy kerültek kapcsolatba Klein Dáviddal és Suhajda Szilárddal?

- Ügyfelünkhöz, a Henkel Magyarország Kft. marketing és üzletág vezetőjéhez, Németh Ottóhoz érkezett egy szponzorációval kapcsolatos megkeresés, ő kötött össze bennünket Klein Dáviddal.

- Miről szól pontosan a Magyar Everest Expedíció 2017?

- Az expedíció célja elsődlegesen a Mount Everest oxigénpalack nélküli megmászása, amely magyar hegymászónak még nem sikerült. Világszinten is kb. 7000 sikeres mászás volt, ebből alig 200 sikerült oxigén palack nélkül. Most eljöhet az a pillanat, amikor sporttörténelmet írhatunk, és felkerülhet Klein Dávid és Suhajda Szilárd expedíciós hegymászók neve arra a bizonyos listára. Őket egy 18 fős trekker csapat kísérte az alaptáborig (5344 méterig), köztük Lilu, Geszti Péter, Badár Sándor és Száraz Dénes. Az expedíció másodlagos célja, hogy meglévő médiapartnereink (RTL Klub, Origo és Sláger FM) által minél messzebb jusson az üzenet, hogy itt van két magyar fiú, akik olyan dologra vállalkoztak, amire minden magyar embere büszke lehet majd. A világ legmagasabb pontjára is kikerülhet a magyar zászló egy különleges sportteljesítmény kíséretében. Itt tartunk most, a fiúk már 7000 méter felett éjszakáztak a napokban, hamarosan csúcsmászás.

A csapat a Mount Everest alaptáborában Forrás: Balazs Mohai

- Jelen állapotok szerint mikorra tehető ez a csúcstámadás?

- A trekker csapat sikeresen teljesítette a kitűzött célt, elérték az alaptábort, ami nem kis teljesítmény "hétköznapi" emberek számára, Dávidéknak pedig most kezdődik a java. Berendezkedtek az alaptáborba, amely a bázisuk az elkövetkező két hónapban. Ezután jön nekik a folyamatos akklimatizáció, amely lényegi elve, hogy "mássz magasra, aludj alacsonyan". A csúcsmászás május második felére van tervezve, ahogy az időjárási kapu engedi.

Napfelkelte a Himalájában Forrás: Balazs Mohai

- Hány ember dolgozott azon, hogy létrejöjjön az expedíció?

- Tavaly novemberben kezdtünk el dolgozni Dáviddal és Szilárddal, egy ötfős technikai stábbal. Kollégáim az elmúlt időszakban szinte csak az expedícióval foglalkoztak, hogy a fiúknak csak a felkészüléssel kelljen törődniük, és biztosítani tudjuk nekik a megfelelő hátteret. Stefano Favaro lett az expedíció menedzsere és mint tanácsadó mindenben segítette a felkészülést. Kosaras Renata PR- és kommunikációs vezető, Dallos Dóra projektmenedzser, Szilágyi Zsolt kreatív vezetőnk és Berek Péter operatív vezető, aki a trekking túrán is részt vett és jómagam is természetesen kivettem a részem a napi feladatok lebonyolításából. Továbbá több külsős partnercéget bevontunk, akik a támogatókat és a social média felületeket kezelték. Összeségében az egész projekten közel 15 fő dolgozott eddig és dolgozik folyamatosan. Nem kis volumenről beszélhetünk.

A csapat egy része (középen Azharul Vanda) Forrás: Balazs Mohai

- Mik voltak a pontos feladatai a vezető és szervező ügynökségnek?

- Nagyon komplex feladataink voltak és mindehhez nagyon kevés idő állt rendelkezésre, szószerint napi 24 órákat dolgoztak a kollégák az indulásig, március 27-ig. Mi tartottuk és tartjuk kézben az expedíció teljes kommunikációját, alakítottuk ki a marketingstratégiát a partnerek felé, az ő bevonásuk és a napi kapcsolattartás az arculat és az expedíció brandjének az építése mind a mi feladatunk volt. Projekttel kapcsolatos események megszervezése, de a trekking csapat ruházatának és utazásának a megvalósítása is hozzánk tartozott. Természetesen a hegymászóknak az expedíció közvetlen szervezésében is segítettünk, de arra nekik már az évek folyamán egy bejáratott útjuk volt, így mi az anyagi hátteret biztosítottuk a számukra.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd a Mount Everestnél Forrás: Balazs Mohai

- Mennyire lélegeznek most együtt a mászókkal, akik már a hegyen vannak?

- Mivel a kommunikációt mi irányítjuk, hogy minden információ, ami a hegyről jön tőlük, az eljusson az emberekhez, így napi szinten igyekszünk velük, vagy az expedíciós táborvezetőjével Török Edinával kapcsolatban lenni. Nagyon sokat segítenek a háttérkommunikációban Dávid és Szilárd itthon maradt kommunikációs kollégái, akik már több mászást éltek meg velük, így pontosan tudjuk, hogy mikor hol tartanak a fiúk és mit élnek át. Nagyon izgulunk mi is itthonról, hiszen az életüket kockáztatják, szinte minden egyes alkalommal, ahogy a Kumbu jégesésen átmennek egy-egy akklimatizációs kör megkezdésekor. Az első körben másodperceken múlott, hogy nem sérültek meg egy jégomlásban. Szóval mi itthonról nagyon izgulunk.

- Kudarcként fogja megélni a menedzsment, ha nem sikerül a két mászónak a csúcsra jutni?

- Egyáltalán nem, hiszen most először megvalósult, hogy tiszta magyar expedíciót sikerült megvalósítani, nagyon sok és pozitív összefogással. A támogatók is nagyon pozitívan állnak minden egyes megtett méterhez, amit a fiúk feljebb mennek. De a hírek eddig nagyon biztatóak, Dávid és Szilárd már éjszakáztak a C3-as táborban 7000 méter felett, most pihennek az alaptáborban, de nagyon jól érzik magukat. A szervezetük jól bírja és az időjárás is kegyes volt az elmúlt napokban, nem úgy mint a kezdetekkor. Reméljük, így marad. Azért mi bízunk egy sikeres mászásban.

A Mount Everest alaptábora Forrás: Balazs Mohai

- Mit kívánhatunk ilyenkor?

- Szuper időjárást, jégomlás- és magashegyi betegségmentes, sikeres mászást és visszatérést.