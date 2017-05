8000 méter felett éjszakázhatnak Klein Dávidék

Május első hétvégéjén a Magyar Everest Expedíció 2017 expedíció tagjai, Klein Dávid és Suhajda Szilárd elindultak a harmadik akklimatizációs kör megtételére. Május 6-án magyar idő szerint 23.20-kor rendben elindultak felfelé és jó tempóban, 9 óra alatt el is érték a C2-es tábort 6400 méteren - érkeztek az első hírek Török Edina alaptábor vezetőtől. A mostani akklimatizációs kör az utolsó a csúcsmászás előtt.

"Sziasztok kedves Otthoniak! Jelentkezünk innen a Himalájából, a Magyar Everest Expedíció alaptáborából, a Mount Everest lábától, a Khumbu-jégeséstől. Jól érezzük magunkat, erősnek és motiváltnak érezzük magunkat, illetve nagyon nagy izgatottsággal várjuk a következő akklimatizációs kört, hogy érintsük a Déli-nyerget, és ha minden jól megy, ott is éjszakázzunk. Köszönjük szépen a biztató szavakat és a jókívánságokat, és mindenkinek nagyon szép otthoni tavaszt kívánunk" - üzent Klein Dávid nem sokkal a hajnali indulás előtt.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd május 7-én rendben felért a hármas táborba, ami közel 7163 méteren a Lhotse-fal közepén helyezkedik el, az alsó és felső „terasza" közt mintegy 150 méternyi szintkülönbség van. Az előzőekben felállított sátraikat a C3 alsó részéből áttelepítették a C3 felső részébe, így az előző éjszakát 7200 méteren töltötték.

Klein a hármas tábor elérését követő üzenete: "Nagyon szép, hosszú kemény nap után elértük a hármas tábor felső szakaszát. Nagyon izgatott vagyok, szeretném ha holnap elérnénk a 4-es tábort. Nagyon ambiciózus terv, de ha sikerül, akkor az nagyot dob az akklimatizációnkon. Várjuk a kevésbé komfortos estét."

A mostani, utolsó akklimatizációs kör Suhajda Szilárd szavaival élve olyan "mintha már megmásztunk volna egy 6000-es és egy 7000-es csúcsot is és most következne az újabb fokozat. A bűvös nyolcezres határt átlépve, hogy ezzel is maximalizáljuk esélyeinket majd a csúcsmászás alkalmával. Nagyon örülök, hogy itt vagyok a hármas táborban. Úgy tűnik, csak mi leszünk itt ezen az éjszakán. Reggel nagyon hideg volt, aggódtam a lábujjaim miatt, de nem lett semmi gond szép és kemény napunk volt. Holnap is hasonlóra számítok."

Az expedíciós hegymászókra most vár az eddigi legnagyobb kihívás, hogy 8000 méter felé érjenek és ott is eltöltsenek egy éjszakát a Déli-nyeregben.