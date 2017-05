Suhajda rosszul lett, Klein egyedül érhet fel az Everest csúcsára

Váratlan fordulat állt be, a Magyar Everest Expedíció 2017 két hegymászója, Klein Dávid és Suhajda Szilárd május 23-án hajnalban indultak el az alaptáborból az utolsó, egyben csúcsmászó körükre. Még aznap jó tempóban elérték a 6500 méter magasan lévő kettes táborukat, ahol az éjszaka folyamán Suhajda Szilárd rosszul lett, és az aggasztó állapota miatt visszatért az alaptáborba.

Suhajda Szilárd az egészsége, illetve az expedíció további sikere érdekében reggel a visszafordulás mellett döntött, és a saját lábán, átkelve a veszélyes Khumbu-jégesésen május 24-én napközben épségben megérkezett az alaptáborba.

"Egy iszonyatosan nehéz, de egyértelmű döntést követően, hirtelen leromlott egészségi állapotom miatt kénytelen voltam visszaereszkedni az alaptáborba - kezdte Suhajda. - Nehéz leírni azt a csalódottságot, amit érzek, azonban az expedíció nem ért véget. Éppen ezért, igyekszem csakúgy mint eddig, szívvel-lélekkel Dávidra és a hegyre koncentrálni. Ő továbbra is odafent van, napról napra egyre magasabban, így minden figyelmet és biztatást megérdemel. Dávid és az Everest története majdnem tíz évet ölel fel. Végtelenül boldog és büszke lennék, ha sikerülne elérnie a célját. Naponta többször is rádiózni fogunk vele és izgatottan várjuk a híreket. Bár ott lehetnék mellette! Dávid, erőt és jó szerencsét, barátom, várunk vissza!"

A jókívánságok már csak azért is szükségesek, mivel az Origo úgy tudja, hogy négy holttestet találtak a négyes táborban, körülbelül 8000 méteren, ahova Klein Dávid most már egyedül igyekszik felérni. Ez az utolsó tábor, efölött kezdődik a halálzóna.

A helyszínen van Stefano Favaro, az expedíció menedzsere, aki Suhajda Szilárdot a Khumbu-jégesés lábánál várta.

"A Magyar Everest Expedíció 2017 menedzsmentje teljes mértekben egyetért és kiáll Szilárd hegymászó döntése mellett - kezdte Favaro. - Az expedíció filozófiája a tiszta és biztonságos mászás, ezért számomra Szilárd egy igazi sportember, és ennek a súlyos döntésnek a meghozatala után még jobban felnézek rá. Mindemellett igazi barát és hegymászó, akitől az expedíció érdeke megkívánta, hogy szétváljanak Dáviddal, ezzel lehetőséget biztosítva neki, hogy társa felérjen 8848 méter magasra, ezzel teljesítse a céljukat, hogy feljussanak a világ tetejére. Szilárd példamutató magatartása, felkészültsége és a Dávidot a végsőkig segítő barát jelleme elismerésre méltó és megkérdőjelezhetetlen. Nagyra becsülöm sportemberi magatartását, ő most innen drukkol a társának az alaptáborból, velünk együtt" – nyilatkozta Stefano Favaro.

A Magyar Everest Expedíció 2017 csúcsmászása folytatódik, hiszen Klein Dávid – mivel megbizonyosodott arról, hogy mászótársa és barátja egyedül biztonságban le tud menni az alaptáborba – reggel elindult a következő állomásig, a 7200 méter magasan lévő hármas táborig, ahonnan délután be is jelentkezett. Jól érzi magát, a sátrában pihen, hogy csütörtökön a tervek szerint továbbhaladhasson a Déli-nyeregig, oda, ahol most a négy holttestet találták.

Suhajda Szilárd eddig csupán egy nyolcezres csúcsot mászott meg, viszont a harmadik akklimatizációs körben 8000 méter fölött éjszakázott Klein Dáviddal, és utána is jó formában érkezett vissza az alaptáborba, tehát akkor bírta a szervezete a mostaninál jóval nagyobb magasságot is.

Még itthon, az Origónak adott interjúban így nyilatkozott arról, hogy rendelkezik-e elég tapasztalattal a Mount Everest megmászásához: "Négy nyolcezres expedíción voltam, de valóban, csak egyszer álltam nyolcezer méter feletti csúcson. Érthető, hogy felmerül a kérdés, mégis miként vághatok neki az Everestnek. Én azonban hiszek abban, hogy Dáviddal képesek vagyunk rá, ha nem hinnék benne, teljes magabiztossággal, akkor el sem indulnék itthonról. Az is rendkívül inspiráló és megtisztelő, hogy Dávid hisz bennem, illetve önbizalmat ad, hogy teljes értékű társnak tekint. Nincs alá-fölé rendeltségi viszony közöttünk, még akkor sem, ha egyértelműen ő a legtapasztaltabb ma is aktív expedíciós hegymászó Magyarországon. Ő ugyanolyan örömmel tanít nekem dolgokat, mint amilyen örömmel én tanulok tőle. Nagyon őszinték vagyunk egymással, de ez a minimum, hiszen a hegyen is őszintének kell lennünk. Ha bizonyos helyzeteket máshogy ítélünk meg fent, akkor elvárjuk, hogy őszintén elmondjuk a másiknak."

Ez az őszinte párbeszédet zajlódott le közöttük 6500 méternél is, Suhajda Szilárd nem akarta veszélyeztetni, hogy Klein Dávid esetleg miatta ne érjen fel a csúcsra, Klein pedig miután megbizonyosodott róla, hogy a serpák segítségével mászótársa vissza tud térni az alaptáborba, elváltak útjaik.

Klein Dávidnak még az itthon készült interjúban feltettük a kérdést, hogy mi lesz, ha egyikőjük a csúcs előtt nem sokkal azt mondja, hogy nem bírja tovább, és visszafordul. Erre így felelt: "Úgy tervezzük, hogy együtt lépünk fel a csúcsra, de ha valami miatt csak az egyikünk, mondjuk Szilárd jut fel, akkor is sikeres lesz az expedíció, és ugyanolyan őszintén fogok neki örülni."