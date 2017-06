Közel 100 kiló volt, fitneszbajnok és jó nő lett

Milyen jó csaj lennél, ha lefogynál - mondogatták a fiúk Dávid Petrának, aki fogta magát, és leadott közel 50 kilót, miközben fitneszbajnok lett, és egészségesen étkezik. Elmesélte hihetetlen fogyásának a történetét.

"Sosem voltam kiköpötten vékony lány. Inkább az a típus voltam, aki nézegette a magazinokban a csinos, vékony lányokat, és arról álmodott, hogy milyen jó lenne közéjük tartozni, miközben a kanálról nyalta le a nutellát" - kezdte a történetét Petra, majd elárulta, hogyan szaladtak fel rá a kilók.

"Igazából a főiskolás évek alatt híztam el, amikor nagyon sokat buliztam és ettem, mondhatni, csak a mának éltem. Ezt olyan professzionális szinten űztem, hogy étrendem nagyját a fehér lisztből készült termékek határozták meg - pékáruk, szendvicsek, tészták, ha vacsorát készítettem, akkor pizzát vagy brownie-t sütöttem" - emlékezett vissza.

A hízása miatt a bőre megpattant - a barátnője azt hitte, egy kutya karmolta meg -, a koleszterinszintje magas lett, és a túlsúly miatt elkezdett fájni a térde. "Azt gondoltam, testmozgásnak elég a buliban táncolás és havonta elég egyszer zöldséget enni. Nem éreztem jól magam a bőrömben, egy idő után már mindenhol én voltam a legpufibb, nehéz volt a méretemben ruhát találni, és a fiúktól olyan megjegyzéseket kaptam, hogy milyen jó csaj lennék, ha lefogynék. Így jött el három éve az a pont, amikor arra jutottam, hogy most megmutatom, milyen jó csaj is tudok lenni!"

Ekkor életmódot váltott, teljesen. Az addigi inaktív életstílusának búcsút intett, és elkezdett hetente ötször edzeni. A rendszertelen étkezését felváltotta a napi ötszöri táplálkozás, a szénhidrát- és a fehérjebevitel számolása.

Tavaly úgy döntött, szeretné mindenkinek és saját magának is megmutatni, hogy "jó csaj is tud lenni", ezért úgy döntött, elindulok egy fitneszmodell-versenyen. A legtöbben nem bíztak abban, hogy sikerrel járhat, de Petra hitt magában. Ekkor előfordult, hogy hetente hatszor edzett, és nagyon szigorú diétát követett - ennek meg is lett az eredménye.

Az egyik fitneszversenyen arany minősítést szerzett, és olyannyira a sport szerelmese lett, hogy elvégzett egy szakedzői képzést. "Jelenleg már én tartok edzést a vendégeimnek, és segítek nekik, hogyan legyenek egészségesebbek és fittebbek." A vendégei a velük eltöltött egy év alatt összesen mintegy 500 kilót fogytak le. "A sikertörténetemmel arra motiválom őket, hogy merjenek változtatni, és legyenek ők is egészségesebbek. Bátran kijelenthetem, hogy egészségesen szebb az élet!"

Sneider Anikóra a legbüszkébb, aki több mint 20 kilót fogyott, és országos harmadik lett a masters kategóriában, sőt kvalifikálta magát a tenerifei Európa-bajnokságra. Petra a tavaszi versenyszezonban négy versenyen is elindult, és a fejlődés jól látható. "Elértem ötödik, negyedik és egy harmadik helyezést, így haladok előre a ranglétrán."

A sportágnak pedig olyannyira a fanatikusa lett, hogy a WBPF-nél bírói képzésre jár, mert a jövőben ilyen babérokra is pályázni szeretne.