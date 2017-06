Magyar tengerre magyar szívvel

A Kékszalag előtt egy hónappal mutatkozott be a verseny abszolút rekordját tartó Opel Fifty-Fifty csapat. A kormányos reményei szerint az új fejlesztéseknek köszönhetően egy még az eddigieknél is gyorsabb hajóval kell szembenézniük a versenytársaknak.

Július 6-8. között rendezik Európa legnagyobb és leghosszabb múltra visszatekintő vitorlásversenyét, a Balatoni Kékszalagot. A regattán évről évre mintegy 600 egység vág neki a nagyjából 150 kilométeres Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Keszthely-Tihany-Balatonfüred körnek. A verseny rekordját 57 éven, 1955-től 2012-ig tartotta a Nemere II, de miután nyílt lett a nevezés, és a többtestű hajók feltűnésével csak idő kérdése lett, hogy mikor írják át a rekordot. Erre végül 2012-ben, majd 2014-ben került sor, amikor a Fifty-Fifty előbb 10 óra 34 percre, majd szinte már ideális körülmények között repülve 7 óra 13 perc 57 másodpercre javította a tókerülés rekordját.

A különleges, kétárbócos katamarán idén is az esélyesek között lesz, az Opel beszállásával pedig több olyan fejlesztést is elvégezhettek a hajón, ami a győzelem kulcsa lehet. A Fifty-Fifty a kápolnásnyéki hajóépítő mester, Paulovics Dénes jóvoltából magyar tervezésű és magyar építésű, és persze magyar csapat dolgozik a hajón a versenyek során. Világszínvonalú karbontechnológiai eljárás nem csak Magyarországon világhírű – az RC44 hajóosztály valamennyi hajója a Paulvits-műhelyben készül.

Ahogy a főtámogató Opel képviseletében szót kapó Koncz Gábor megjegyezte, az autóikhoz hasonlóan a katamaránban is magyar szív dobog.

Az 50 lábas, azaz több, mint 15 méter hosszú hajó, két, egyenként 19 méter magas árbóccal bír, melyek különlegességét az adja, hogy egymáshoz vannak rögzítve. A Balatonon futó hajók között a Fifty-Fiftynek van a legnagyobb vitorlafelülettel

„Kevesen bíztak benne, hogy ez a konstrukció működőképes lesz, de már az első évben gyakorlatilag edzés nélkül sikerült megnyernünk a Kékszalagot, ráadásul rögtön új rekorddal. Azóta évről évre fejlesztjük a hajót, hogy még gyorsabb legyen" – mondta Józsa Márton kormányos, majd részletezte is az idei fejlesztéseket.

„A hajó új vitorlázatot kapott, amelyekkel gyenge szélben, cirkálás során élesebb szögben, azaz gyorsabban lehet hajózni. Asszimetrikus szárnyprofilokat, úgynevezett sverteket kapott – ezek a C betű formájú elemek nagy sebességnél ki tudják emelni a hajót, így az kisebb felülettel fekszik a vízen, és ezáltal is nő a sebessége. Újak a kormánylapátok is, ami által jobban manőverezhető a hajó, és ez is jó hatással van a sebességre."

A vitorlázat is magyar cégnél készül, sok tesztelés után választják ki azt, ami végül a hajóra kerül. „A kis vitorlák szálerősített vitorlák, amelyek évről évre egyre könnyebbek, mégpedig azért, mert ahol, nincs olyan erőhatásnak kitéve a vitorla, ott nincsenek szálak, így nem növelik a súlyt. A hajó nagy vitorlái pedig mikroszálas, üvegszövethez hasonló anyagból készül."

A csapat nagyjából nyolc éve vitorlázik együtt a Balatonon és a tengeren is. „Most csak hatan voltunk a hajón, de a versenyeken inkább heten, vagy nyolcan vagyunk – mondta Józsa Márton az Origónak. – A legénység összetétele szinte állandó, ugyanis rendkívül fontos az összeszokottság. Ez egy hatalmas hajó, amelyiknek nagyon komplikált a kezelése, például a két vitorlázatot is másként kell kezelni. Amikor pedig egy hosszú, akár nyolc-tíz órás versenyről van szó, akkor az rengeteg munkával jár."

A kormányos elmondta azt is, hogy a Fifty-Fiftyvel közepes széltartományban lehet a legjobban vitorlázni, ilyenkor tud a legjobban kiemelkedni a vízből. Minél hamarabb tud kiemelkedni ugyanis egy katamarán, annál hamarabb tud kis szélben is nagy sebességre gyorsulni. Nagy szélben ajánlott gyorsan csökkenteni a vitorlázat felületét, hogy ne billenjen fel a hajó.

A pénteki bemutató vitorlázás során a borongós, jóformán szélcsendes időben erre nem mutatkozott esély, de, amikor percekre mégis megélénkült a szél, mindjárt látszott, hogy milyen félelmetesen gyors a hajó, és az is, hogy még egy ilyen, sajtónak szánt bemutató során is nagyon keményen kell dolgoznia a hajót kezelő legénységnek.

A 49. Kékszalag július 6-án délelőtt 9 órakor rajtol el Balatonfüredről, a leggyorsabbak még aznap délután be is futnak, a többieknek pedig 48 órájuk van, hogy teljesítsék a kört.