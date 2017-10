A világbajnok rajt-cél győzelmet aratott a Man-szigeten

A norvég világbajnok Magnus Carlsen rajt-cél győzelmet aratott a Chess.com nyílt versenyén Man-sziget fővárosában, Douglasban. Carlsen az elős helyért járó 50 ezer font mellett 11,4 Élő-pontot is gyűjtött. Fél ponttal előzte meg az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anandot és az amerikai Hikaru Nakamurát. A magyarok közül Rapport Richárd is veretlen maradt, a kilencfős harmadik pontcsoportban végzett 6,5 pontjával, míg Lékó Péter 6, Almási Zoltán és Rudolf Anna 4,5 pontot szerzett.

Harminchat ország 160 sakkozója játszott a pazar mezőnyt felvonultató kilencfordulós viadalon, melyet Carlsen mellett két exvilágbajnok, az orosz Vlagyimir Kramnyik és az indiai Viswanathan Anand részvétele fémjelzett, de olimpiai bajnokok, világbajnok-jelöltek, a sakkvilág ászai is vállalták a svájci rendszer buktatóit, a párosítás fokozott jelentőségét.

A legjobbak Tbilisziből, a számukra csalódást okozó Világkupáról érkezek a szigetre, amely az évek alatt már jelentős rangot vívott ki az egyre erősebb mezőnyű tornával.

Korábban elképzelhetetlen volt, hogy a világelső hasonló versenyen játsszon, presztízsét féltve csak a meghívásos, szűk kör számára elérhető viadalon csatázott. Magnus Carlsen tavaly a bakui sakkolimpián „vezérevezősként" az ötödik hely eléréséhez segítette a norvég válogatottat. Játszott a Világkupán, szenzáció volt harmadik fordulóbeli búcsúja, de gyorsan feledte a kudarcot.

Carlsen ezen a tornán ugyanis mindössze három döntetlent engedélyezett riválisainak, az üzbég Rusztam Kaszimdzsanov, az indiai Santosh Gujrathi Vidit és a befejező játéknapon Hikaru Nakamura „rabolt" fél pontot a világbajnoktól. Nakamura érthetően nem mert kockázatot vállalni az esetleges nyerésért, sötéttel játszott, és korábbi partijaik mérlege igen katasztrofális a számára, Carlsen az eldőlt partik alapján 12-1-re vezetett.

Az amerikai olimpiai bajnok végül a második helyet osztotta Viswanathan Ananddal, aki a zárónapon a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan legyőzésével szerzett dobogós helyezést.

Aki szereti a dinamikus játékot, az jól fog szórakozni:

Magnus Carlsen Crushes Hikaru Nakamura https://t.co/VTJ5dfP9JY via @YouTube — Chess Games 92 (@chess_92) October 2, 2017

Megjárta a hadak útját Vlagyimir Kramnyik, az exvilágbajnok katasztrófával felérő rajtja után a sűrű mezőnyben tört előre, de a világbajnok-jelöltségért folyó küzdelemben újabb értékes Élő-pontokat vesztett. Az amerikai Fabiano Caruana a nyolcadik fordulóban küzdött meg Carlsennel, rossz taktikával, elhibázott stratégiával vágott neki a presztízscsatának, és vereségével el is búcsúzhatott a dobogós helyezés reményétől.

Mi is ott voltunk

A csapat Európa-bajnokságra készülő magyar válogatottból hárman vettek részt a tornán. Rapport Richárd két döntetlennel rajtolt, majd mesterhármasa után felzárkózott az élcsoporthoz, a hajrára azonban már kevesebb energiája maradt. Így is túlteljesítette az elvárást, 6 Élő-pontot szerezve megközelítette a + 2700 Élő-pontos határt. Lékó Péter 6 ponttal zárt, az ő sakkja, nyitásai túlzottan korrektek ehhez a lebonyolításhoz. Almási Zoltán három vereséget is elszenvedett, túlzottan erőszakos nyerési kísérletei visszaütöttek, 17,4 Élő-pontot vesztett. Rudolf Anna is 4,5 pontos lett, sorban kapta a nehéz ellenfeleket, cserébe viszont örülhet a jelentős Élő-pont többletnek, a 38,8 pontnak.

A Chess.com Masters végeredménye 1.Magnus Carlsen (norvég, 2827) 7,5

2-3. Viswanathan Annad (indiai, 2794) és Hikaru Nakamura (amerikai, 2781) 7

4-12. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2803), Fabiano Caruana (amerikai, 2799), Michael Adams (angol, 2738), Pavel Eljanov (ukrán, 2734), Santosh Gujrathi Vidit (indiai, 2702), Emil Szutovszkij (izraeli, 2683), Rapport Richárd (magyar, 2675), Alekszej Shirov (lett, 2630) és Dhopade Swapnik (indiai, 2532) 6,5

13-24. Maxim Rodshtein (izraeli, 2695), Lékó Péter (magyar, 2679), Szergej Movszeszjan (örmény, 2671), Hou Ji-fan (kínai, 2670),... 6

69. Almási Zoltán (magyar, 2707) 4,5

95. Rudolf Anna (magyar, 2286) 4,5 pont 1.Magnus Carlsen (norvég, 2827) 7,52-3. Viswanathan Annad (indiai, 2794) és Hikaru Nakamura (amerikai, 2781) 74-12. Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2803), Fabiano Caruana (amerikai, 2799), Michael Adams (angol, 2738), Pavel Eljanov (ukrán, 2734), Santosh Gujrathi Vidit (indiai, 2702), Emil Szutovszkij (izraeli, 2683),Alekszej Shirov (lett, 2630) és Dhopade Swapnik (indiai, 2532) 6,513-24. Maxim Rodshtein (izraeli, 2695),Szergej Movszeszjan (örmény, 2671), Hou Ji-fan (kínai, 2670),... 6

Itt a friss világranglista!

A Nemzetközi Sakkszövetség 2017. október 1-től érvényes világranglistáján a háromszoros világbajnok norvég Magnus Carlsen előnye 25 pont a Világkupán győztes örmény Levon Aronjan előtt. A viadal eredményei átrendezték a top tíz rangsorát. Carlsen korai kiesése ellenére, a győztes Aronjan a négy rájátszásának köszönhetően egy-egy pontot vesztett. A francia Maxime Vachier-Lagrave, az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik, az amerikai Fabiano Caruana és Wesley So, az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov sem tudta tartani pontszámát.

Legjobb magyarként Almási Zoltán a 38. a rangsorban, Rapport Richárd az 59., Lékó Péter a 63. a top százas listán. A női világranglistán a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan növelte előnyét, 99 ponttal előzi meg honfitársnőjét, Ju Wenjunt.

Rapport Richárd remek világkupa-szereplése 11 Élő-pontot jelentett számára, az első fordulótól eltekintve négy meccsén magasabb Élő-pontszámú ellenfelekkel csatázott. Még hosszú az út, hogy visszaszerezze oly könnyelműen eltékozolt pontjait, előkelő helyezését. A Man szigeten október 1-én befejeződött eredményét csak a novemberi listán számolják majd el.

Hat orosz, négy kínai, három amerikai, két azerbajdzsáni nagymester mellett egy-egy norvég, örmény, francia, indiai, holland, bolgár, kubai, vietnami, izraeli és lengyel játékos van most a legjobb 25-ben.

A világranglista élcsoportja: 1.Magnus Carlsen (norvég) 2826 (- 1) 2. Levon Aronjan (örmény) 2801 (- 1) 3. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2794 (- 10) 4. Fabiano Caruana (amerikai) 2794 (- 5) 5. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2794 (- 9) 6. Sahriyar Mamedgyarov (auerbajdzsáni) 2791 (- 6) 7. Wesley So (amerikai) 2788 (- 4) 8. Aleszandr Griscsuk (orosz) 2785 (- 3) 9. Viswanathan Anand (indiai) 2783 (- 11) 10. Hikaru Nakamura (amerikai) 2774 (- 7) 11. Ding Liren (kínai) 2772 (+ 1) 12. Szergej Karjakin (orosz) 2765 (- 15) 13. Anish Giri (holland) 2762 (- 15) 14. Peter Szvidler (orosz) 2760 (+ 4) 15. Veszelin Topalov (bolgár) 2749

További híreink

Antalyában október 7. és 15. között rendezik meg a Klubcsapatok Európa-kupáját. A Globus Szibéria csapata abszolút esélyesnek számít a 7 fordulós, svájci rendszerű viadalon. Vlagyimir Kramnyik, Sahriyar Mamedgyarov, Alekszandr Griscsuk, Szergej Karjakin, Anish Giri és Jan Nepomnjacsij alkotja az első helyen kiemelt együttest.

A női mezőnyben a Batumi Nona csapat győzelmét várjuk, az indiai Dronavalli Harika mellett a grúz olimpiai válogatott tagjai játszanak, Nana Dzagnidze, Bela Hotenasvili és Nino Bacsiasvili. Egyik versenynek sincs magyar résztvevője.